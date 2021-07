Al via “Fuori centro”, rassegna estiva all’aperto di Cotignola: gli eventi in programma

Comincia la nuova edizione di Fuori centro, il cartellone estivo promosso e coordinato dal Comune di Cotignola, che anche quest’anno si protrarrà fino a settembre, con proposte articolate nel capoluogo e nelle frazioni. Cinema, musica, cultura, teatro, mostre, lettura e laboratori, occasioni di approfondimento e di divertimento, il tutto in una programmazione che vuole aprire e valorizzare luoghi meno conosciuti e di particolare suggestione.

Il cartellone si compone dei progetti e delle proposte sia del Comune di Cotignola, sia delle associazioni del territorio.

Si inizia con CINE-giro 2021, la rassegna di cinema itinerante organizzata dal Comune di Cotignola in collaborazione con Cineteca di Bologna e Cotignola Invita. Le proiezioni, sempre di lunedì alle 21.30 a ingresso gratuito, saranno in centro e nelle frazioni e si strutturano in tre sotto-rassegne: “Dalla vespa al chopper”, “Made in ER” e “Kids!”. Questo il calendario: il 5 luglio Easy Rider di Dennis Hopper al teatro Binario, il 19 luglio Caro Diario di Nanni Moretti nel chiostro della chiesa di San Francesco, il 26 luglio Ci vuole un fisico di Alessandro Tamburini al parco Conti di Barbiano, il 12 luglio La strega Rossella e Bastoncino al campo sportivo parrocchiale di Budrio. Durante le proiezioni sarà attivo un piccolo ristoro a cura di Cotignola Invita.

Ingresso gratuito, prenotazioni consigliate allo 0545 908826/71 o 339 8310504 (dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì).

Sempre in collaborazione con Cotignola Invita, domenica 18 luglio alle 21 alla Palazza di Budrio gli ORT – Orquesta ReuSόnica Tŕio in concerto. Un trio formato da musicisti che fanno musica con oggetti insoliti, il riuso creativo dei materiali; world-jazz e musica tradizionale si fondono in un concetto unico e affascinante. Loro sono Rocco Papìa alla chitarra e voce; Xavi Lozano ai fiati; Marco Zanotti alle percussioni. A partire dalle 19 sarà possibile cenare in vigna previa prenotazione; organizzato e promosso dal Comune di Cotignola.

Ingresso gratuito. Prenotazioni consigliate allo 0545 908826/71 o 339 8310504 dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.

Molto teatro anche quest’anno al Binario di Cotignola. L’associazione Cambio Binario, all’interno della rassegna Sipario 13, presenta spettacoli di qualità con molte novità: venerdì 2 luglio alle 21.30 Michela Giraud in La verità, nient’altro che la verità lo giuro!; giovedì 8 luglio alle 21.30 Francesca Reggiani in Tutto quello che le donne (non) dicono; mercoledì 14 luglio alle 21.30 nell’ambito di Scrittura Festival ci saranno Jennifer Guerra in dialogo con Matteo Cavezzali ne Il Capitale amoroso; giovedì 15 luglio alle 21.30 Antonello Taurino in La scuola non serve a nulla 2.0.

Per informazioni e prenotazioni, telefono 373 5324106, email info@cambiobinario.it.

Martedì 6 luglio alle 21 nel giardino del Binario il racconto dei protagonisti di una straordinaria avventura nel mondo delle competizioni automobilistiche degli anni ‘60 e ’70: Miracolo Meccanico, l’incredibile storia della Scuderia del Passatore.

Parteciperanno Angelo “Anzulè” Ancherani e Serafino “Tino” Mammini che all’epoca erano piloti del team Selene e della Scuderia del Passatore e Siegfrid Stohr, ex pilota di Formula 1. Inoltre interverranno Gian Carlo Minardi, fondatore del Team Minardi di Formula 1, Franco Liverani, sponsor storico della scuderia, e Pietro Bertini, tecnologo della comunicazione. Moderatore della serata sarà Roberto Pozzi. La serata è organizzata e promossa dal Comune di Cotignola. A partire dalle 19, a cura di Cotignola Invita, sarà possibile ristorarsi grazie all’Agriturismo Viaggiante.

Ingresso gratuito. Prenotazioni consigliate allo 0545 908826/71 o 339 8310504 (dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì).

Sabato 3 luglio con la raccolta delle balle nel campo di via Peschiera inizia Fuori dalle balle la rassegna estiva dell’associazione Primola Cotignola. Dalle 18 a ritmo di valzer con Stefano Bandoli e a seguire la presentazione del libro di Federico Savini Il Liscio – Antropologia musicale dei romagnoli a ritmo di zum-pa-pà (Tutte le Edizioni).

Venerdì 9 alle 21 al Parco Rita Atria i Comaneci in concerto, sabato 10 luglio alle 19.30 i Musicanti di Brema e alle 21:30 Gianni Parmiani.

Il 22 luglio nella golena dell’Arena delle balle di paglia 21 i dodici musicisti svizzeri dell’Orchestre Tout Puissant Marcel Suchamp.

Venerdì 23 luglio all’Arena dalle 16 alle 19 laboratorio di fotografia e camminata con Michele Buda; dalle 19 alle 20 ascolti e dialogo tra Giovanni Lami (musicista) e Riccardo Ciavolella (antropologo); dalle 21 alle 22 proiezione e dialogo tra i fotografi Michele Buda e Marco Zanella con Massimiliano Fabbri; dalle 22 concerto dei San Leo e videoproiezione di Marco Zanella.

Giovedì 29 luglio alle 21 Max Penombra & Dj Nersone in Dallalicious, in un progetto che parte dalla musica di Lucio Dalla per diventare un racconto quasi autobiografico dei due artisti. Venerdì 30 luglio alle 21.30 il concerto degli Uhuru republic con live painting e sabato 31 luglio ore 21:30 Sesso, Zen, Remix di e con Jacopo Fo.

Durante le serate sarà attivo il bar delle acacie di Primola. Posti limitati; prenotazioni e informazioni: email arenadelleballedipaglia@gmail.com, telefono 333 4183149 (dalle 16 alle 19).

Mentre mercoledì 28 luglio alle 21,30 per i più piccoli al parco Bacchettoni di Cotignola Libero zoo di Gek Tessaro. Uno zoo fantastico, dove i leoni, i cavalli, i rinoceronti, gli uccelli celebrano la vita e la meraviglia delle differenze. Gek Tessaro, illustratore per l’infanzia, porta in scena storie suggestive con una tecnica di sua invenzione, il teatro disegnato. Ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni: museovaroli@comune.cotignola.ra.it.

Debutta martedì 13 luglio nel giardino di Casa Varoli la rassegna InCorte con l’autore, una serie di appuntamenti per conoscere da vicino alcuni degli scrittori contemporanei più apprezzati del panorama letterario. Il primo appuntamento è con Nadia Giberti che presenta Le amiche (Rossini editore). Martedì 20 luglio sarà la volta di Stefano Bon che presenta il libro Così come sei (Clown Bianco Edizioni) e infine martedì 27 luglio Lorenza Ghinelli presenta Bunny boy (Marsilio Editore). Le presentazioni avranno inizio alle 20.45.

Le iniziative sono organizzate e promosse dalla biblioteca comunale “Luigi Varoli” in collaborazione con la cooperativa “Il Mosaico”. Ingresso gratuito. Prenotazione necessaria allo 0545 908874, email biblioteca@comune.cotignola.ra.it.

Mercoledì 21 luglio alle 21 al parco Pertini il primo appuntamento di VianDante Festival, la rassegna di prosa e musica per celebrare il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri. Elena Bucci accompagnata dal violoncello di Ettore Pagano, proporrà una rilettura del Purgatorio intitolata Purgatorio: l’acqua che purifica.

Organizzato dai Comuni di Cotignola, Alfonsine e Fusignano in collaborazione con Ensemble Mariani ed Emilia Romagna Festival. Ingresso gratuito. Prenotazioni consigliate allo 0545 908826/71 o 339 8310504 (dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì).