Pedro Makay in concerto all’Almagià per il Festival delle Culture di Ravenna

L’artista spagnolo Pedro Makay suonerà al Festival Delle Culture di Ravenna, venerdì 2 luglio alle ore 19 presso le Artificerie Almagià.

Pedro Makay presenta “Colores“, un album che riunisce otto brani di sua composizione dove dà origine a un suono ispirato a radici popolari emerse in collaborazioni, esperienze e incontri con musicisti di culture diverse, in uno stile che potrebbe appartenere alla “World Music“.

“Colores” è stato registrato in collaborazione, tra gli altri, con Norman Hogue, Miron Rafajlovic, Abba Susso, Roberto Lorenzo, Aboubakar Syla. Pedro Makay de la Sota è nato a Bilbao.

La sua iniziazione musicale avviene durante l’infanzia con le prime lezioni di pianoforte e successivamente studiando la chitarra con Luis Cortes. In un lungo viaggio in Giamaica, a casa di un amico pittore, conosce i ritmi caraibici, reggae e calypso che ispirano la sua musica.

Nel 2007 ha registrato il suo primo album “Pedro Makay”, con lo straordinario chitarrista Carlos Velasco. Nello stesso anno si reca a Buenos Aires dove presenta l’album esibendosi nei cabaret, teatri e locali della scena musicale della città; promuovendo la sua musica nelle radio e nelle televisioni.

Nel 2010, in Argentina, ha registrato un secondo album, “Ojos Negros”, con il produttore Andrés Mayo e Gustavo “El Polaco” Goyeneche. L’album “Ojos Negros” è stato consegnato, dai produttori, alle iscrizioni dei Latin Grammy Awards nelle categorie “Album of the Year” e “Best New Artist”.

Ritornato in Spagna, a Madrid, si esibisce in luoghi mitici come Sala Barco, El juglar, il Berlin Café, Clamores … Dal 2016 intraprende lunghi tour in Italia, Serbia, Spagna … Nel 2019 ha partecipato al prestigioso Riccia Folk Festival, Montefabbri Global Festival e Bertinoro Festival tra gli altri. Nel 2020 presenta il suo nuovo album all’Alkantara Fest – International Folk & World Music Festival, in Sicilia.

Nel 2021 firma con l’etichetta italiana Caligola Records.