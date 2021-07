A Milano Marittima si accende Sound of light. Un tetto di 100 paralumi in Viale Matteotti e Viale Gramsci

Con il “Via ufficiale” da parte dell’assessore Michela Brunelli si è accesa Sound of light. L’allestimento proposto da Project Proloco Milano Marittima, elaborato da uno staff di creativi e realizzato con il sostegno del Comune di Cervia si pone l’obiettivo di valorizzare con un’installazione sonora e luminosa le vie del centro commerciale naturale di Milano Marittima per l’estate 2021.

Viale Matteotti e Viale Gramsci propongono un tetto di 100 paralumi rivestiti con le grafiche di Wall&decò, scelte per valorizzare il tema corrente che il comune di Cervia ha scelto come filo conduttore dei giardini di Cervia Città Giardino, ovvero “Dante e i giardini dell’Eden”. Non poteva mancare l’elemento sonoro: lungo il percorso una serie di paralumi fungerà da cassa dal quale uscirà il sound progettato ad hoc caratterizzato da suoni dell’ambiente naturale editati elettronicamente.

“Una melodia d’ambiente, – dichiara l’assessora ad Eventi e Attività Produttive Michela Brunelli – che richiama e reinterpreta la natura che ci circonda e che ci caratterizza ampiamente. L’amministrazione ha sposato e sostenuto con entusiasmo questo progetto sia per il carattere innovativo, sia per la forte suggestione e la magia che è in grado di trasmettere a turisti e cittadini. Un modo per rendere ancora più piacevole la passeggiata dello shopping ”.

“Sound of light è un ambizioso progetto sviluppato per celebrare Dante e i suoi 700 anni, – dichiara la delegata al Verde Patrizia Petrucci -rendendo nel contempo omaggio, con arte ed eleganza, alla località regina dell’estate. II progetto è stato sviluppato e allestito in collaborazione con lo staff dell’ufficio del Verde Pubblico del Comune di Cervia, in sinergia con le installazioni dedicate a Dante di Cervia Città Giardino mettendole in relazione favorendone il dialogo .”

La Direzione Artistica è a cura di Marika Baldoni affiancata da collaborazioni di rilievo: creative solution di Maicol Ravaioli, sound di Marco Catapano, Grafic Design di Wall&decò, leader nel settore della carta da parati in tutto il mondo.

“Un principio fondamentale nella mia vita è che il mondo sarebbe stata la mia ispirazione” dichiara Marika Baldoni, “ho studiato e lavorato nel mondo, ma realizzare un progetto come SOUND OF LIGHT per Milano Marittima, la mia terra natia, mi ha davvero stimolata con grande entusiasmo. E poi la scelta dei collaboratori: eccellenti professionisti ciascuno nel proprio settore, grandi creativi, e con un unico obiettivo: restituire a Milano Marittima quell’eleganza che l’ha resa celebre negli anni”.

Alessandro Fanelli, Segretario di Proloco Milano Marittima prosegue: “Il tema della luce ci è molto caro. La luce, nelle sue mille declinazioni, è da anni il filo conduttore di Mima Wonderand, è per noi elemento di arte, di arredo, di arricchimento e valorizzazione del territorio. Siamo certi che anche questa estate con un allestimento così bello e importante faremo la differenza. Inoltre, non mi stancherò mai di dirlo, la collaborazione pubblico-privato è sicuramente la strategia vincente per una località di livello come Milano Marittima”.

Il progetto è in collaborazione con Comune di Cervia, Servizio Verde Pubblico, Proloco Milano Marittima e gli operatori del territorio.