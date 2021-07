Al Museo Nazionale di Ravenna un’estate ricca di appuntamenti culturali

Sono molte le iniziative che attendono i visitatori del Museo Nazionale di Ravenna, che offre per il periodo estivo, in particolare grazie alla collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Ravenna, un ricco calendario.

Dopo i difficili e lunghi mesi di chiusura imposti dalla pandemia finalmente il Museo Nazionale di Ravenna, da sempre sede di momenti culturali ed eventi d’arte, torna ad animarsi con appuntamenti che potranno essere goduti in piena sicurezza rispettando le norme anticontagio e che arricchiranno e renderanno unica l’esperienza della visita. Si tratta di una programmazione molto varia che comprende attività rivolte alle famiglie, concerti e aperture serali straordinarie.

“Un’occasione, dice la direttrice Emanuela Fiori, per rimettere il Museo ‘al centro del centro’ dopo questa infelice sospensione. Negli ultimi anni abbiamo raggiunto notevoli risultati nell’integrazione con la vita culturale cittadina, anche grazie alle convenzioni con associazioni ed Enti. Penso in particolare all’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Verdi, una realtà formativa d’eccellenza, solida e vitale, capace di operare in sinergia e di offrire eventi musicali di assoluto pregio, che hanno sempre incontrato un grande successo di pubblico e un positivo riscontro”.

Gli appuntamenti, inclusi nell’abituale costo del biglietto, prenderanno avvio dai primi giorni di luglio con l’apertura straordinaria in occasione della Notte Europea dei Musei e proseguiranno per tutto il mese.

Di seguito l’elenco delle iniziative:

Tutti i venerdì sera di Luglio dalle ore 20 alle ore 22.30

Apertura straordinaria del Museo

Possibilità di acquisto tour con visita guidata: www.ravennaexperience.it

Fino al 10 luglio

Una città quattro regine

Mostra personale di Carla Chiusano dedicata a quattro grandiosi personaggi femminili e altrettanti affascinanti luoghi della storia di Ravenna. A cura di Ermanno Tedeschi, Emanuela Fiori, Giovanni Gardini.

-Venerdì 2 luglio ore 17

Sabato 3 luglio ore 9.30

O.O.M. > Orecchie, occhi e mani per divertirsi al Museo

incontro per famiglie con bambini (dai 5 anni)

Incontrarsi al museo per ascoltare una storia al fresco dei chiostri; scoprire un’opera, le sue funzioni e i suoi segreti; mettere in moto la fantasia per creare un piccolo oggetto da portare a casa come ricordo.

Prenotazione obbligatoria (max 8 bambini): drm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it

-Sabato 3 luglio ore 20 – 23

Notte Europea dei Musei

Ingresso serale al costo simbolico di 1 euro

Nel corso della serata

Ravenna, le donne e la città

La mostra di Carla Chiusano “Una città quattro regine” farà da cornice a brevi narrazioni storiche / artistiche condotte da Emanuela Fiori, Ilaria Lugaresi e Paola Novara.

-Giovedì 8 luglio ore 17.30

Per il ciclo FIORI MUSICALI

Rassegna di Incontri – concerti sulla musica e l’arte a cura del Dipartimento degli strumenti a tastiera dell’ISSM G. Verdi

Pietro Zuffa

Dal corpo alla mente: l’architettura della suite barocca e l’artigianato artistico bachiano

-Venerdì 9 luglio ore 17

Sabato 10 luglio ore 9.30

O.O.M. > Orecchie, occhi e mani per divertirsi al Museo

incontro per famiglie con bambini (dai 5 anni)

Incontrarsi al museo per ascoltare una storia al fresco dei chiostri; scoprire un’opera, le sue funzioni e i suoi segreti; mettere in moto la fantasia per creare un piccolo oggetto da portare a casa come ricordo.

Prenotazione obbligatoria (max 8 bambini): drm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it

-Giovedì 15 luglio ore 17.30

Per il ciclo FIORI MUSICALI

Rassegna di Incontri – concerti sulla musica e l’arte a cura del Dipartimento degli strumenti a tastiera dell’ISSM G. Verdi

Maria Quaranta

Sacro e profano

-Giovedì 22 luglio ore 17.30

Per il ciclo FIORI MUSICALI

Rassegna di Incontri – concerti sulla musica e l’arte a cura del Dipartimento degli strumenti a tastiera dell’ISSM G. Verdi

Duo Hybris – Maria Quaranta e Stilyana Nikolova

Il culto tra teologia, mitologia e arte

-Giovedì 29 luglio ore 17.30

Per il ciclo FIORI MUSICALI

Rassegna di Incontri – concerti sulla musica e l’arte a cura del Dipartimento degli strumenti a tastiera dell’ISSM G. Verdi

Stilyana Nikolova

Apollo, il Dio delle arti

ORARI DI APERTURA DEL MUSEO:

Dal martedì al venerdì > 14.00 – 19.30

Sabato > 8.30 – 14.00 (fino al 10 luglio chiusura ore 17)

Prima e terza domenica del mese > 8.30 – 14.00

Lunedì chiuso