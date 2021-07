I burattini di Vladimiro Strinati a Cervia: Fagiolino e Sganapino protagonisti de “Il castello degli spaventi”

Iniziano, in tutto il territorio cervese, gli spettacoli di burattini di Vladimiro Strinati. Sabato 3 luglio ore 21 nel Giardino della Scuola Pascoli di Cervia (RA), Vladimiro Strinati inaugurerà la rassegna degli spettacoli estivi. Lo spettacolo si svolgerà all’aperto rispettando le regole anti-Covid con ingresso gratuito.

Ai nastri di partenza “Il castello degli spaventi” che vedrà come protagonisti i due compagni di avventura Fagiolino e Sganapino nella terra di nessuno. Sorpresi da strane creature in bilico tra mondo dei vivi e mondo dei morti, si troveranno a fronteggiare la strega Monticella, temuta per i suoi incantesimi ed intrugli. Fortunatamente incontreranno il Dottore e Mago Balanzone, col fido aiutantae Hedy Lamar che li aiuteranno a superare prove di coraggio, fantasmi e apparizioni.