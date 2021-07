“Le vie dell’Amicizia” al Pavaglione. Successo del concerto diretto da Riccardo Muti. Sindaco Ranalli: Lugo pronta a ospitare grandi eventi

Tante e forti emozioni quelle vissute nella serata di giovedì 1° luglio nella splendida cornice del Pavaglione di Lugo che ha ospitato il concerto “Le vie dell’Amicizia” diretto dal Maestro Riccardo Muti, nell’ambito del Ravenna Festival. Un evento unico e di richiamo internazionale, per la prima volta a Lugo, ripreso anche dalla Rai, che ha anche trasmesso il concerto in diretta su Rai Radio 3.

Musiche di Franz Schubert, Franz Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart. Sul palco, oltre alla direzione del Maestro Muti, il soprano Nina Minasyan, il tenore Giovanni Sala e il baritono Gurge Baveyan, accompagnati dall’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e dall’Armenian State Chamber Choir.

“Abbiamo avuto l’onore di ospitare nel cuore della nostra città un evento unico, un concerto che attraverso la cultura e l’arte diventa simbolo di fratellanza e condivisione – commenta il sindaco di Lugo Davide Ranalli -. Ieri sera abbiamo visto una Lugo vestita a festa, ancora più luminosa e affascinante davanti alla grandiosità degli ospiti protagonisti della serata, primo tra tutti il Maestro Riccardo Muti. In queste settimane non sono mancate le difficoltà, ma tutto è stato superato dalle bellissime sensazioni ed emozioni di ieri. Questo meraviglioso concerto ha ribadito, ancora una volta, che Lugo è pronta a ospitare grandi eventi. Un ringraziamento sentito va alle forze dell’ordine, agli operai, agli uffici comunali e tutti coloro che hanno lavorato duramente per rendere possibile tutto questo”.

Lunedì 4 luglio replica del concerto a Erevan, capitale dell’Armenia.