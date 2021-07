Ravenna, nuovo appuntamento con l’Inferno di Dante per “Classe al Chiaro di Luna”

Dopo l’inaugurazione, che ha visto il sold out per il primo appuntamento di Dante Vivo, la rassegna Classe al Chiaro di Luna, sabato 3 luglio, alle ore 21, propone il secondo incontro: Ivano Marescotti, insieme a Franco Costantini, porta in scena l’Inferno dantesco, nello specifico il Canto V, caratterizzato dal celebre verso “Amor ch’a nullo amato amar perdona” di Paolo e Francesca, e il Canto XXI “Ed elli aveva del cul fatto trombetta” i diavoli scoreggioni.

Lo spettacolo si completa con le musiche eseguite dal vivo da Marianne Gabri (arpa elettrica) e Roberto Passuti (live electronics). L’evento è una produzione Patàka in collaborazione con Cronopios.

Tariffa omaggio. Apertura cancelli: ore 20.

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 351 8208036 dal lunedì al sabato 10 – 13/16 – 19.