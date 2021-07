Un luglio ricco di musica a Voltana con la nuova edizione di “Concerti in villa…e non solo”

Tornano anche quest’estate, a partire dal 3 luglio, i “Concerti in Villa…e non solo” di Voltana, con quattro appuntamenti a Villa Cacciaguerra Ortolani e uno al Santuario della Beata Vergine dell’Arginino. Il primo appuntamento sarà sabato 3 luglio al Santuario della Beata Vergine dell’Arginino, in via Comunetta 7, con l’evento della rassegna “Lugo Music Festival”. Per l’occasione Stefano e Valeria Montanari si esibiranno al violino e al clavicembalo. L’ingresso costa 10 euro (5 euro per under 30), i biglietti potranno essere acquistati su www.vivaticket.com o presso le tabaccherie Pimpinella e Ricci Picciloni di Lugo e presso la tabaccheria Biroblù di Voltana.

Il secondo incontro vedrà invece in concerto, venerdì 9 luglio a Villa Cacciaguerra Ortolani (piazza Unità 13), Raffaello Bellavista, accompagnato dal piano di Enrico Zucca. Classe 1992, Bellavista si è distinto e si è fatto conoscere al grande pubblico per la sua unicità di condurre contemporaneamente la carriera da pianista classico, cantante lirico e compositore, riuscendo a spaziare all’interno dei suoi spettacoli dalla musica classica a quella neoclassica, offrendo così performance originali e suggestive.

Proseguendo con il programma, venerdì 16 luglio, sempre a Villa Cacciaguerra Ortolani, si potrà assistere a “Buonasera Roma, Bonjour Paris”, spettacolo con Nicoletta Fabbri alla voce, Gabriele Zanchini alla fisarmonica e al pianoforte e Stefano Travaglini al contrabbasso. Il concerto percorrerà un viaggio musicale dalle melodie più celebri dalla canzone d’autore italiana ai grandi classici della chanson française, spaziando da brani degli anni ’30 fino ad arrivare ai brani più moderni.

Giovedì 22 luglio arriva a Voltana la rassegna “I Luoghi dello Spirito e del Tempo” che per l’occasione propone, a Villa Cacciaguerra Ortolani, il “Trio O’Carolan” a cura del Collegium Musicum Classense. La serata darà risalto alla musica della tradizione celtica irlandese e scozzese, attraverso le note dell’arpa irlandese di Elena Spotti, delle uillean pipes, schottish lowland small pipes e whistle suonati da Fabio Rinaudo, e dalle corde del violino e dell’arpa celtica di Luca Rapazzini.

Venerdì 30 luglio conclude la serie di incontri a Villa Cacciaguerra Ortolani lo spettacolo “Le Donne nella Comedia”, a cura di Piero Calderoni, che sottolinea l’importanza della presenza femminile all’interno della Divina Commedia, soffermandosi sulla loro condizione. L’esposizione di Calderoni sarà affiancata dall’accompagnamento musicale di Michele Fenati. Nelle serate dei Concerti in Villa sarà possibile visitare la mostra “Luca Tarlazzi – Dalla Matita alla Storia”. Voltanese di adozione, Tarlazzi ha iniziato la sua carriera come fumettista con la pubblicazione di una decina di albi monografici tradotti in diverse lingue. Da oltre 20 anni si dedica all’illustrazione digitale in 3D con oltre un centinaio di copertine di libri e riviste realizzate, prevalentemente a carattere storico e fantasy.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21 e si svolgeranno anche in caso di maltempo. Nel rispetto delle normative sanitarie in atto, è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0545 72885 oppure al 353 4284364. Ogni partecipante dovrà essere munito di una propria mascherina. Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 0545 72885 oppure al 353 4284364.

I Concerti in Villa sono organizzati dalla Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, con il contributo e il patrocinio del Comune di Lugo, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e il Centro sociale Ca’ Vecchia.