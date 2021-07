Domenica 4 luglio, sera a Villa Verlicchi a Lavezzola con “La notte delle chitarre”

È in programma domenica 4 luglio alle 21 nel giardino all’italiana di DART- Villa Verlicchi a Lavezzola “La notte delle chitarre”, con tre diverse esibizioni l’una dopo l’altra. La prima è una improvvisazione sonora-pittorica di Dagmar Benghi e Antonio Caranti intitolata “Il suono dipinto”. All’interno della performance, intermezzi di Azioni Poetiche di Gianni Mazzesi e Laura Rambelli di CRAC – Centro in Romagna Ricerca Arte Contemporanea

La seconda esibizione è del chitarrista e compositore lughese Stefano Savini, che presenta in anteprima un concerto dal titolo “Sette notturni” per chitarra classica, facenti parte di una delle sue ultime raccolte di composizioni per chitarra classica sola.

Queste musiche concepite al calar della luce e composte esclusivamente di notte nel periodo del “lockdown” dovuto al covid-19 tra marzo-aprile 2020, evocano oniricamente e musicalmente sette notti di una settimana, ognuna delle quali porta visioni, animi con riflessi sonori unici e differenti. I notturni sono composti nel linguaggio e nello stile musicale tipico del compositore e faranno parte di un volume che sarà pubblicato dalle edizioni musicali Sinfonica.

Infine “Short Stories”, il nuovo lavoro solista del musicista ravennate Gabriele Bombardini. “Short Stories” è un album composto da 19 haiku. Gli haiku sono brevi poesie che usano linguaggi sensoriali per catturare un sentimento o un’immagine. Risulta così naturale associare questo componimento letterario alle musiche composte e suonate, principalmente con la pedal steel, da Gabriele Bombardini. “Short Stories” usciTOil 9 ottobre 2020 per Blooms Recordings.

Prenotazioni ancora disponibili allo 0545 986930

Nella foto, Stefano Savini