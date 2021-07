Festival delle Culture a Ravenna: il programma della terza e ultima giornata

Oggi, domenica 4 luglio, il Festival, alla terza e ultima giornata, apre alle 17 all’Almagià con la presentazione del teaser de “Il Moro” di Daphne Di Cinto a cura dell’associazione Oltre Babele, con la partecipazione di alcuni protagonisti. Alle 17,30, insieme ad alcune letture dal laboratorio IdentiTerre, verranno presentati i progetti fotografici e premiati i vincitori del concorso fotografico “Così lontano, così vicino”, che ha registrato una straordinaria partecipazione. Seguiranno un’esibizione a cura dell’associazione “Il Terzo Mondo” (alle 18,30), una dimostrazione di Acro Yoga a cura dell’omonima associazione (alle 19), la performance artistica a cura di Tôchi bellezza “Isola della bellezza” (alle 19,30), i balli tradizionali di Romania Mare (alle 20). Alle 20,45 è in programma il terzo dibattito su identità, lavoro e sport dal titolo “L’Italia chiamò”. Interverranno l’attivista politico e poeta Soumaila Diawara, il divulgatore scientifico creatore del canale YouTube Link4Universe Adrian Fartade, la campionessa nazionale di lancio del peso di origine camerunense Danielle Frederique Madam, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale. Modera la giornalista Silvia Manzani. Nella serata sarà consegnato il Premio Intercultura Città di Ravenna 2021 alla sportiva Danielle Frederique Madam. Conclude il Festival, alle 22,30, il concerto della Kola Beat Band, un progetto composto da giovani talenti legati dalla passione per la musica africana.

Fuori dall’Almagià, alle 18, l’assemblea costituiva della Rete interculturale sui temi dell’Immigrazione (Riti) si incontrerà per discutere le prime iniziative. Sarà possibile anche visitare la mostra fotografica “Prisma. I volti dell’accoglienza” sull’Albo delle famiglie accoglienti, entrare nella Escape Room “Di.Da.Ay.” con indovinelli, rompicapi ed enigmi alla scoperta dell’identità del quartiere e delle darsene del mondo, giocare con le Housing Cards di Housing First, leggere i libri della biblioteca Holden, partecipare alla “Biblioteca vivente” proposta dal gruppo universitario ICONTACT, ascoltare la musica del deejay set di RibellArti.

Centrale, come sempre, la parte gastronomica, con i ristoranti allestiti in largo Raffaello Baldini. Molte le proposte: Isla Bonita, Serendip, Marrakesh, Cittadini del Pianeta, La tropicale Pyramide, Altre Terre/Cucina dal mondo, Sapori dalla Costa d’Avorio, Agrichef/Hoptour-Il giardino delle luppole, O Coqueiro. Per tutti, è gradita la prenotazione entro le 18 del giorno stesso, utilizzando i contatti dei singoli ristoranti presenti nel programma.

Il Festival delle Culture è costantemente raccontato anche sui social, in particolare sulla pagina Facebook “Festival delle Culture Ravenna Partecipa”, sul profilo Instagram “festival_culture_ra” e sul canale YouTube #FestivalDelleCultureTV.

Per partecipare ai concerti e ai dibattiti è gradita la prenotazione tramite gli appositi form.

Per i dibattiti: https://forms.gle/DSFyvhjpsgYeTyCRA

Per i concerti: https://forms.gle/2TCDbvQVuxr4DBBC8

La prenotazione agli stand gastronomici va fatta tramite le indicazioni sul programma al seguente link https://bit.ly/3wUkzSL