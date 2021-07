Ravenna, dal Giappone di Imai Messina al noir di Carlotto a Elena Ferrante: domenica 4 luglio, la terza giornata di ScrittuRa festival

Dal Giappone di Imai Messina, al noir di Carlotto a Elena Ferrante: la terza giornata di ScrittuRa festival si apre nel chiostro della Biblioteca Classense di Ravenna alle 18.30. Si comincia alle 18.30 con I colori del Giappone incontro con l’autrice italo-giapponese Laura Imai Messina che ha scritto i libri diventati best seller: “Quel che affidiamo al vento”, “Tōkyō tutto l’anno” e “Le vite nascoste dei colori” (Einaudi). Laura Imai Messina, che ci vive da quindici anni e vi ha ambientato i suoi romanzi, ci accompagna in una Tokyo familiare e sconosciuta al viaggiatore occidentale, quotidiana, fatta di stradine nascoste, riti domestici, abitudini secolari e tradizioni modernissime. Imai Messina dialogherà con Stefano Bon.

Alle 19.30 l’incontro “Che cos’è l’editoria: spiegata bene”. Protagonisti Sandro Ferri e Sandra Ozzola fondatori di Edizioni e/o nascono a Roma, che dialogheranno con Matteo Cavezzali. Sandro Ferri e Sandra Ozzola, accomunati da una forte passione per la politica e per i buoni romanzi. Hanno tradotto per primi autori che spaziano da Thomas Pynchon a Alice Munro, da Joyce Carol Oates a Milan Kundera. Nel 2005 hanno fondato Europa Editions a New York e Londra. A loro si deve tra gli altri il caso editoriale internazionale di Elena Ferrante.

Alle 21.30 Rovesciare il genere noir con Massimo Carlotto uno dei più apprezzati autori di noir italiani in dialogo con Federica Angelini traduttrice di grandi noiristi francesi come Léo Malet. “E verrà un altro inverno” (Rizzoli), l’ultimo romanzo di Carlotto, sovverte la logica del poliziesco, mostrando senza reticenze la ferocia inconfessabile della brava gente e inchiodandoci all’enigma che nessuna detection può risolvere: il mistero di chi siamo davvero. Il programma completo del festival, con qualche aggiornamento, è consultabile su www.scritturafestival.com