40° Pavone D’Oro. Il 6 luglio la finalissima in Piazza Nenni a Faenza

Torna dopo un anno e mezzo di fermo la finalissima del tradizionale concorso canoro faentino ideato da Don Italo Cavagnini nel 1969. L’appuntamento è per martedì 6 luglio a partire dalle 20.30 in piazza Nenni a Faenza. I posti disponibili in piazza Nenni sono esauriti, ma sarà possibile assistere alla manifestazione grazie ad un maxischermo posizionato in Piazza del Popolo per l’occasione.

Quattro categorie suddivise per età vedranno l’assegnazione da parte della giuria di qualità presieduta dall’artista e musicista Pape Gurioli, di altrettanti premi che culmineranno con l’annuncio della vittoria finale dell’ambitissimo piatto in ceramica realizzato, come di consueto, dal ceramista faentino Goffredo Gaeta e destinato alle sole partecipanti della categoria C. Ad affiancare Gurioli nella valutazione delle esibizioni, ci saranno: Federica Balucani, Marcello Romeo, Giordano Sangiorgi, Giuseppe Zanca, Barbara Bandini, Rita Fabbri, Emil Spada, Gioia Gurioli e Paola Bedei.

Durante la serata verranno consegnati anche i tre premi speciali assegnati dall’Organizzazione.

Da quest’edizione il Premio Simpatia, assegnato a Linda Donati, sarà intitolato a Maurizio “Re” Tramonti, storico componente tra i presentatori e presenza costante della manifestazione, scomparso lo scorso agosto. Nel corso della serata verranno consegnati il Premio della Critica (intitolato a Giancarlo Alboni) a Matilde Montanari e il Premio Fedeltà (intitolato a Domenico Bendoni) a Lucia Fragano.

Torna la formula classica con una big band live che accompagnerà tutte le esibizioni, il “coro dei grandi” formato da Sara Zannoni, Clarissa Nicoletto, Simone Leonardi ed Eugenia Stefani – che supporterà le performance musicali delle categorie B1, B2 e C e il ridotto (per necessità di distanziamento) coro delle Voci Bianche del Pavone d’Oro, diretto da Daniela Peroni, che animerà le esibizioni dei più piccoli.

La band è composta da: M° Gabriele Bertozzi (piano e tastiere), Filippo Foschini (batteria), Davide Montanari (chitarra acustica ed elettrica), Simone Cattani (piano e tastiere) e Gabriele Andrini (chitarra acustica e fiati).

A condurre la serata saranno Enrico Palli, Mattia Delpopolo e Giulia Toschi.

Questi i giovani protagonisti in gara (in ordine casuale):

Categoria A:

• ALICE RICCI – Prova a sorridere

• FRANCESCO PERONI – Vecchio Frack

• RICCARDO BIANCHEDI – Per un milione

• ANITA LIVERANI – Sarò il bruco raro

• CAMILLA ALVISI – Goccia dopo goccia

Categoria B1:

• SARA CALAMELLI – All eyes on me

• MATTIA CIAVATTI – Una finestra tra le stelle

• DANIELA TONELLI – Promettimi

• ANNA CHIARINI – Colourblind

Categoria B2:

• ANGIE PAGANELLI – It’s a man’s world

• MATTEO VIOLANI – Brioschi

• FEDERICA PINTO – Dal cuore all’immensità

Categoria C:

• ARIEL ALEXANDRA MASON – Sober

• PENELOPE CORTESI – Hunger

• ISABELLA ZACCARO – Imagine

• ANDREA VERONICA ORSINI – When I was your man

• MARGHERITA ZOLI – Anche fragile

• RENEE’ MESSENG – Heart’s ain’t gonna lie

La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale “Il Pavone d’Oro” con il patrocinio del Comune di Faenza vuole ringraziare Faenza C’entro per la collaborazione e i partner istituzionali: Coop. Clai, Gruppo Conad (Super Conad Arena, Cofra, Supermercato La Filanda, Supermercato Garibaldi), BCC Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, Caffè Poli, Confartigianato e Avis. Media partner della manifestazione: Horizon srl.

Maggiori info sulla pagina FB ufficiale del concorso: https://www.facebook.com/concorsocanoropavonedoro o sul sito internet: www.ilpavonedoro.it