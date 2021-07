Classe al Chiaro di Luna ospita i ragazzi di Officina della Musica

Tra i numerosi ospiti della rassegna Classe al Chiaro di Luna anche Officina della Musica che, nella serata di lunedì 5 luglio, alle ore 21, porta in scena all’Antico Porto di Classe lo spettacolo I Ragazzi di Officina – The Best of 2000.

La serata prevede il concerto di fine anno degli allievi di Officina della Musica, che tornano con gioia a esibirsi dal vivo come band, in uno spettacolo che ripercorre i brani più significativi degli anni 2000.

L’evento è organizzato da RavennAntica in collaborazione con Eleonora Casadio e Marco Castelvetro, rispettivamente direttrice e presidente dell’Associazione Culturale Officina della Musica.

Apertura arena ore 20

Inizio spettacolo ore 21

Tariffe: intero 10 euro, ridotto 8 euro, omaggio bambini sotto 6 anni

www.classealchiarodiluna.it oppure 351 8208036 dal lunedì al sabato 10 – 13/16 – 19

