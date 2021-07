Riprendono vita i giardini della Rocca: arriva il RussiRockBeer 2021

Il RussiRockBeer torna con una programmazione di quattro serate nei giardini della Rocca “T. Melandri” di Russi.

I primi protagonisti degli RRBDays saranno gli Absolute Muse, che nella serata dell’8 luglio immergeranno il pubblico nelle inconfondibili atmosfere dei Muse. La serata seguente, quella di venerdì 9 luglio, sarà dedicata al Rock Italiano con i Barracuda (tributo a Ligabue), quando solo per gli RRBDays in scaletta troveremo anche brani di Vasco e Litfiba.

L’energia pura del Punk Rock dei Sunset Radio sarà invece la proposta per giovedì 15 luglio: la band ravennate -diversi album all’attivo e molto nota anche all’estero- regalerà il mix perfetto tra potenza e melodia per soddisfare i palati di tutte generazioni, facendosi aiutare anche dagli Stronzies, Punk Blues band di supporto. L’ultima tappa infine sarà quella col rock duro e puro! Il 16 luglio dal palco dell’arena si sprigionerà tutta la carica dei Bon Scott Experience – ACDC Tribute Band – Bon Scott Era 73/80, per un finale incredibilmente intenso.