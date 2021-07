Lunedì 5 luglio ScrittuRa festival approda a Bagnacavallo al Chiostro della Biblioteca Taroni con un doppio appuntamento con due grandi pensatrici.

La giornata inizia alle 18.30 con “Vita segreta delle emozioni”, in cui la filosofa Ilaria Gaspari, in dialogo con Matteo Cavezzali, compirà un viaggio emotivo per tappe: ricostruendo le vicende delle parole con cui diciamo i nostri stati d’animo, traccia, un pezzetto alla volta, un autoritratto – frammentario, imperfetto. Perché nel nostro essere vulnerabili ci somigliamo tutti; e riconoscerci emotivi significa prendere coscienza del fatto che abbiamo dei bisogni e che proprio questi bisogni ci rendono umani.

Nello stesso luogo alle 21.30 ci sarà l’incontro “Raccontare il male. Il mio, quello del mondo” con la scrittrice e giornalista Francesca Mannocchi sollecitata dalle domande di Stefano Bon. Il corpo di una scrittrice, in apparenza integro eppure danneggiato, diventa lo specchio della fragilità umana e insieme della nostra inarrestabile pulsione di vita. Francesca Mannocchi, che ha raccontato e racconta tante storie, anche terribili, del nostro tempo (non ci fosse lei, della Libia di oggi sapremmo pochissimo), in “Bianco è il colore del danno” (Einaudi) guarda il mondo attraverso la lente della malattia per rivelare, con una voce letteraria nuda, luminosa, incandescente, tutto ciò che è inconfessabile. E raccontare, talora anche con ironia, l’esperienza del dolore.