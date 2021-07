Ultimi due appuntamenti con I Ragazzi di Officina per Classe al Chiaro di Luna

Il 6 e il 7 luglio, alle ore 21, presso l’Antico Porto di Classe, ultimi due appuntamenti con l’Officina della Musica nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna.

Martedì 6 luglio gli allievi della scuola tornano a esibirsi come band con I Ragazzi di Officina – Free live! concerto dalle sonorità acustiche e virtuose.

Mercoledì 7 luglio va in scena I Ragazzi di Officina – The Flight, si torna a volare! – Il Musical.

Questo spettacolo musicale, pensato per essere completamente realizzabile con le misure anti contagio in vigore, vedrà coinvolti sul palco i ragazzi di Officina del Musical e la The Jameson Band. Il primo gruppo di passeggeri è pronto a partire per il Mar dei Caraibi, ognuno con in valigia i propri sogni da realizzare. Ma il viaggio è lungo e, tra momenti di riflessione e sketch esilaranti, state certi che ne vedranno delle belle.

Gli eventi sono organizzati da RavennAntica in collaborazione con Eleonora Casadio e Marco Castelvetro, rispettivamente direttrice e presidente dell’Associazione Culturale Officina della Musica.

Tariffe: intero 10 euro, ridotto 8 euro, omaggio bambini sotto 6 anni.

Apertura arena, ore 20.

Inizio spettacolo, ore 21.

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 351 8208036 dal lunedì al sabato 10 – 13/16 – 19