Un mare di solidarietà: rinviata al 2 agosto la presentazione di “Così come Sei” per la partita della Nazionale Italiana di calcio

L’ottava edizione di “Un mare di solidarietà” sarebbe dovuta partire martedì 6 luglio ma, giocando la Nazionale di Calcio italiana la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna l’appuntamento è stato rinviato al 2 agosto a partire dalle 20,30. Stefano Bon presenterà dunque il mese prossimo “Così Come Sei”, moderato da Livia Santini presso “La Vecchia Pesa” in via Classense 88 a Classe, in provincia di Ravenna. A seguire, alle ore 21.30, la proiezione del film “Odio l’estate” con Aldo Giovanni e Giacomo.

“Un mare di solidarietà” è la rassegna benefica di musica, libri e poesia che ogni estate si tiene presso i lidi ravennati per sostenere i progetti di Piccoli Grandi Cuori OdV a favore delle famiglie e dei bambini portatori di cardiopatie congenite. Anche quest’anno tantissimi volontari insieme agli esercenti dei Lidi Ravennati hanno scelto di donare il proprio tempo e le proprie risorse per questa rassegna benefica nata da un’idea della poetessa ravennate Livia Santini, che unisce musica, poesia e libri all’alba di un’estate che vuole riportare spensieratezza e leggerezza dopo un momento storico così complesso.

La rassegna scatterà dunque domenica 18 luglio alle 5.30 con l’alba musicale “Un mare di… musica” in compagnia delle Femmefolk, presso il Bagno Corallo a Marina Romea; ci sarà anche un intermezzo con un ospite speciale, Pierluigi Randi, vice presidente AMPRO.