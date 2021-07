A Fusignano la musica indie è protagonista con il Brainstorm Summer Festival

Luglio si colora con le tre date annunciate dal Brainstorm Summer Festival, che fa il suo luogo in più dove farsi ascoltare.

Le date estive del Brainstorm ospiteranno nomi di artisti emergenti nazionali ed eroi della scena locale romagnola come In.Versione Clotinsky, Cosmetic, Bartolini e tanti altri, per portare in città una manifestazione rivolta ai giovani con una selezione ricercata di artisti promettenti.

Le porte si apriranno mercoledì 7 luglio, con i concerti di Tizio e In.Versione Clotinsky, per poi proseguire giovedì 15 luglio con i Cosmetic e i Regata e concludersi mercoledì 21 luglio con Bartolini e la sua band, preceduto da altre tre promesse della

scena emergente: Celestopoly, Atarde e Alex Skrt. I biglietti saranno in vendita anche online sul circuito di ticketing Dice, dove ci sarà la possibilità di acquistare, oltre all’ingresso per le singole date, un abbonamento a 14 euro valido per tutte e tre le serate. Gli eventi si terranno all’aperto e sul posto sarà presente un punto ristoro.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Fusignano. Il Brainstorm è un circolo Arci, fondato nel 1993, che negli anni ha sempre promosso l’arte in varie forme. È un palco storico per le band romagnole, che hanno trovato nel circolo un luogo dove potersi esprimere e portare la propria musica; ha visto alternarsi negli anni nomi della scena rock, punk e alternative italiana e straniera.