Segmenti Marini: inaugura la rassegna d’arte contemporanea diffusa negli hotel di Milano Marittima

E’ stata inaugurata ieri, lunedì 5 luglio, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Economiche Michela Brunelli e dell’Assessore alla Cultura Cesare Zavatta, la rassegna d’arte contemporanea diffusa Segmenti Marini, che durerà fino al 29 agosto. Si tratta di una rassegna artistica culturale di spessore ospitata in cinque prestigiosi hotel di Milano Marittima. Il connubio tra arte e turismo, tra arte e mare, ha suggerito l’idea del titolo ‘Segmenti Marini’: ogni artista manifesta la sua creatività e poetica in ‘segmenti’ di arte collocati per l’occasione in location diverse che escono dalle classiche logiche espositive museali.

Cento le opere in esposizione ospitate negli hotel della località che hanno aderito al progetto.

L’Hotel Parco, ospita Giovanna Benzi, con Nuvole, una personale che porta in esposizione opere dipinte ad olio, che raccontano l’infinito, le nuvole, forse l’oltre.

Graziella Giunchedi è ospite presso Hotel Luxor con Percorrenze, passioni stimolanti, introspezioni feconde; le sue fantastiche immagini di medie e grandi dimensioni, riflettono un’aurea di profondo mistero, diventando il suo canto, urlo di disperazione, di insofferenza, d’impotenza, di fronte ad una società ancorata alla banalità del quotidiano.

Carla Poggi espone al Mima Club Hotel Solemare, Intimità e abbracci. La sua esposizione, è un percorso nella intimità spirituale, nella parte più nascosta di ciascuno di noi.

All’Hotel Villa Arizona, espone Luigi Allegri Nottari; Carte è la sua personale. Un artista, con un lunghissimo percorso artistico, che lo ha visto protagonista in Italia e all’estero, con le sue opere. Espone una serie di tecniche miste su carta di grandi e medie dimensioni, dove la molteplicità dei segni, si compongono, in armoniche opere.

Giuseppe Bertolino espone all’Embassy & Boston, ‘Logos’ e’ il titolo della mostra, nell’ambito della Rassegna Segmenti Marini. In esposizione opere ad olio su carta, una carta particolare, realizzata a mano, raffinatissime opere, dove Bertolino, lascia intravedere tutta la sua abilità, nella stesura del colore, per spaziare tra filosofia e storia, tra utopia e mito, tra finzione e realtà, l’artista cerca all’interno e nelle profondità delle forme naturali tutta la loro energia, la più intima bellezza, portandola così alla luce.

Alessandra Cellini, Consigliere di Project Proloco e albergatrice spiega: “Credo fermamente nell’arte e nella cultura, nelle sue varie forme e contaminazioni. Questa pandemia ha messo in ginocchio tutte le categorie economiche, ma in particolare anche il settore dell’arte. Ospitare questa selezione di artisti nelle nostre strutture ricettive, che per noi sono come casa nostra, credo sia un segno importante di sostegno, ammirazione e fiducia. Infine, il fatto che un professionista di spessore come Giuseppe Bertolino, direttore artistico della rassegna, abbia scelto Milano Marittima come territorio dove proporre la sua idea di rassegna d’arte ‘diffusa’ è per noi un vero e proprio onore”.

“Una iniziativa diffusa che unisce il fascino dell’arte al tema della vacanza accogliendo gli ospiti in un’atmosfera di forte impatto e di magia. – dichiara l’assessore alla Cultura Cesare Zavatta-Un modo per iniziare la vacanza fra cultura e bellezza, per gustare appieno il nostro territorio. Ringrazio chi ha lavorato per realizzare questa iniziativa e in modo particolare gli hotel che ospitano le esposizioni artistiche e che condividono il concetto di vacanza all’insegna della bellezza a tutto tondo. Credo che la cultura sia anche un mezzo importante per trasmettere serenità ed è questo di cui oggi abbiamo più bisogno”

“Sono molto felice che l’Arte entri nelle strutture ricettive, che in quest’ultimo periodo hanno sofferto molto.- dichiara l’assessora alle Attività Produttive Michela Brunelli – Oltre ad essere una proposta originale ed alternativa l’iniziativa diventa una splendida forma di benvenuto e un bel modo per rilanciare la nostra località anche sul piano turistico. Accogliere significa ospitare, porre attenzione e cortesia,far sentire l’ospite a casa propria. Vogliamo accogliere i nostri ospiti in modo impeccabile e quindi benvenuta questa e altre iniziative che contribuiscono a rendere il soggiorno piacevole ma anche speciale e indelebile. Grazie agli organizzatori per la splendida iniziativa.”