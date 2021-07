Università per adulti di Lugo: “Stiamo studiando un progetto per una ripresa autunnale dei corsi”

L’Associazione per lo sviluppo della cultura – Università per adulti di Lugo sta studiando un progetto per una ripresa autunnale dei corsi.

“Prevediamo – spiegano – di presentare le nuove attività dell’Università per adulti nel prossimo periodo autunnale con iniziative pubbliche di carattere artistico e culturale. Le modalità didattiche saranno adeguate alle necessità derivanti dalla evoluzione della pandemia e dalla disponibilità delle aule. Potrebbero essere previste, per alcuni corsi, lezioni on-line”.