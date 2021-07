L’amore ai tempi dei social: Camihawke apre le giornate lughesi di ScrittuRa festival

L’amore ai tempi dei social è il titolo dell’incontro con Camilla Boniardi in dialogo con Matteo Cavezzali che oggi, mercoledì 7 luglio, alle 21.30 al Pavaglione aprirà le giornate lughesi di ScrittuRa Festival.

Conosciuta come Camihawke su Instagram è seguita da 1,2 milioni di persone. Il suo primo romanzo “Per tutto il resto dei miei sbagli” (Mondadori) è il caso editoriale dell’estate 2021, andato subito al primo posto in classifica. In due settimane ha venduto 36 mila copie. È una storia d’amore tra una giovane ragazza e il cantante di una rock band, una storia che ricorda molto la sua in cui parla di autostima, di dubbi e del bisogno di essere amati.

Dopo un percorso di studi classici e aver conseguito la laurea in Giurisprudenza decide di abbandonare i codici e intraprendere la strada dalla comunicazione. Conosciuta come Camihawke, è uno dei personaggi che ha saputo meglio coniugare la presenza sul web con quella degli altri media: la sua esperienza alterna la radio all’intrattenimento televisivo. È stata co-conduttrice del programma “Girl Solving” su Radio2; è tra le protagoniste di “Pink Different” su FoxLife; ha affiancato Carlo Cracco nel cooking show “Nella mia cucina” su Rai2. Nel 2019 Camihawke diventa Ambasciatrice AIRC, viene votata come Miglior Instagrammer ai Macchianera Internet Awards e partecipa come speaker a TedX Rimini. Nel 2021 pubblica con Mondadori il libro Per tutto il resto dei miei sbagli.

L’incontro con Eva Cantarella è invece annullato per indisposizione dell’autrice.

