L’Università degli Adulti di Cervia organizza un incontro con lo storico e divulgatore Alessandro Vanoli

La Libera Università degli Adulti di Cervia organizza, in collaborazione con la Biblioteca comunale “Maria Goia”, un incontro con Alessandro Vanoli. L’incontro si terrà giovedì 8 luglio alle 17.30 nel giardino della Scuola Pascoli, con ingresso dalla Biblioteca (Circonvallazione Sacchetti 111).

Alessandro Vanoli, storico e divulgatore e amico di lunga data dell’Università degli Adulti, presenterà il suo ultimo libro, “I racconti del ritorno. Esercizi di vita e di memoria da Ulisse a Neil Armstrong” (Feltrinelli 2021)

Ritornare significa avviarsi verso casa carichi di conoscenze e di esperienza, e riscoprirsi inevitabilmente diversi da come si era partiti. Così, parlare del ritorno è anche parlare di sé stessi e dell’età matura, del momento in cui ci si ritrova a fare i conti con quello che si è fatto, guardandosi indietro, come si fosse alla fine di un viaggio: ricordando e ragionando su ciò che si ritrova, si può raggiungere una maggiore pienezza e una comprensione più profonda.

Per informazioni e prenotazioni: 0544-979384; biblioteca@comunecervia.it; WhatsApp 328.1505916.