Nel giardino della Scuola Pascoli l’ass. Amici della Biblioteca di Cervia porta in scena lo spettacolo “Odisea”

Mercoledì 7 luglio alle ore 21.15 l’Associazione Amici della Biblioteca, in collaborazione con la Biblioteca comunale “Maria Goia”, propone lo spettacolo “Odisèa lettura selvatica”, scritto da Tonino Guerra e tradotto in dialetto ravennate da Giuseppe Bellosi. Lo spettacolo, a cura di Marco Martinelli (Teatro delle Albe/Ravenna Teatro) ha come protagonista Roberto Magnani.

Lo spettacolo si svolgerà nel giardino della scuola Pascoli, con accesso dal Vialetto delle Rimembranze. L’ingresso è ad offerta libera; il ricavato sarà utilizzato per le attività culturali e di supporto alla biblioteca promosse dall’Associazione Amici della Biblioteca.

Per informazioni e prenotazioni: biblioteca@comunecervia.it; whatsApp: 3281505916

La penna onirica di Tonino Guerra, la sua trasfigurazione malinconica, fa emergere in Odiséa un Ulisse più umano, non l’epico sterminatore di troiani, ma il pellegrino stravolto e affaticato del mare. Lo spettacolo – nato dall’esigenza del giovane attore Roberto Magnani di uno scavo quotidiano nella poesia e dalla voglia di affinare l’uso del dialetto come “lingua di scena”, cardine irrinunciabile della poetica del Teatro delle Albe – più che un semplice reading è una sorta di esercizio lirico in cui l’afflato ultralocale di una lingua terrosa come il dialetto della Romagna più folle e immaginifica, si fa universale.