“Tutto quello che le donne (non) dicono”: lo svela Francesca Reggiani sul palco del Teatro Binario di Cotignola

È il momento della risata al Teatro Binario di Cotignola. Giovedì 8 luglio, per Sipario 13 Summer, arriverà sul palco Francesca Reggiani, attrice, comica, imitatrice, volto familiare del cinema e della tv nazionale.

Dopo la tappa al Gigi Proietti Globe Theatre di Roma, la Reggiani porterà sul palco cotignolese “Tutto quello che le donne (non) dicono”, one-woman show che, con ironia, si fa spazio tra le sfumature della crisi spirituale, sociale, relazionale e sessuale che sta attraversando l’Italia, confusa tra amore e sesso, tra PIL e sex appeal. Un manuale di sopravvivenza al caos, una bussola per orientarsi in un mondo sempre più smagnetizzato: “Facebook, Twitter, Whatsapp tutto dipende dal profilo che hai! Un vero e proprio fuoco di fila di battute, di parodie, di personaggi che evidenziano ancora una volta le capacità artistiche dell’attrice romana. “Tutto quello che le donne (non) dicono” si basa su una serie di riflessioni che riguardano l’attualità, dai tagli alla spesa pubblica ai tagli alla persona fisica, per passare alle tematiche che riguardano le nuove tendenze, l’amore e la vita di coppia.

“L’austerità fa male – dichiara la protagonista. Hanno salvato l’Italia, ma si sono dimenticati di salvare gli italiani”. Un vademecum del nuovo stile di vita discount: dopo una sana e sobria colazione con le Briciole del Mulino Grigio, recuperate direttamente dallo sgrullo della tovaglia, si fa il bucato con Grigetto, che non toglie le macchie ma le confonde. Sarebbe riduttivo definire lo show un monologo, perché è vero che lei è in scena da sola, ma i personaggi che interpreta sono talmente tanti che il palcoscenico sembra affollato.

La rassegna mercoledì 14 luglio lascerà il palco alla letteratura per una serata di ScrittuRa Festival che, per la prima volta, si ferma anche a Cotignola. Protagonista Jennifer Guerra, scrittrice e filosofa, che, in dialogo con Matteo Cavezzali, partendo dal suo ultimo libro Il capitale amoroso si sofferma in una riflessione sull’amore al tempo del consumismo. L’ingresso è libero, non è necessaria la prenotazione.

A chiudere Sipario 13 Summer, giovedì 15 luglio, sarà Antonello Taurino, autore e interprete de La scuola non serve a nulla 2.0. Dalla ‘buona scuola’ alla Dad per una riflessione dai toni tragicomici dentro la scuola, in classi terremotate, multireligiose e multilinguistiche. Nei panni di un prof di una scuola di frontiera, sospeso dal servizio, Taurino nella realtà docente precario di giorno e attore altrettanto precario di sera, racconta una situazione che conosce direttamente sulla propria pelle, attraverso lo sguardo autobiografico di un professore che nella vita è anche comico.

Gli spettacoli hanno inizio alle 21.30. Il Giardino del Teatro sarà allestito nel rispetto delle norme anti-covid per garantire una visione in sicurezza e distanziamento.

Prevendita su www.diyticket.it A Cotignola sono stati attivati punti vendita presso la Tabaccheria Patuelli, Piazza Vittorio Emanuele II, 35 – 0545 40324 e presso la Cartoleria B&B, Via Dante Alighieri, 18/A – 0545 42122

Per prenotazioni: tel 373 5324106 oppure info@cambiobinario.it