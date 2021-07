Alla galleria “Arte & Vacanze” del Terme Beach Resort di Punta Marina la personale del pittore romano Roberto Bellucci

Un nuovo appuntamento con l’arte italiana contemporanea alla galleria “Arte & Vacanze” del Terme Beach Resort di Punta Marina, lo spazio curato da Andrea Petralia in collaborazione con mecenate.online.

Da giovedì 8 luglio, per un mese, è in programma una personale dedicata all’artista Roberto Bellucci: che sarà ospite della struttura, per incontrare i giornalisti e il pubblico, nella mattinata di venerdì 9 luglio dalle 11.30.

Romano di nascita, Bellucci ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza fra l’Africa e Napoli, e nel continente nero è tornato sovente anche più tardi: certamente anche le esperienze vissute in Africa ne hanno condizionato un’ispirazione specifica, quel linguaggio particolare, quasi “tattile”, le cui tematiche – soprattutto nelle opere prodotte durante l’ultimo decennio – hanno molto a che fare con quel che accade nel mondo, con la cura del pianeta, con la preoccupazione per il futuro dell’umanità di fronte all’incuria della gente.

Bellucci ama commentare con articolate didascalie le proprie opere perché sia esplicita a la sua motivazione e il percorso interiore che lo ha portato a una tale risoluzione espressiva: forse anche per “aiutare” chi guarda i suoi quadri a rendersi conto della responsabilità che ognuno ha nei confronti di se stesso e della società in cui vive.

In ultima analisi, pur partendo da una visione spirituale e di adesione profonda alla dimensione immateriale dell’esistenza e del mondo, con rimandi ai valori universali e alla perduta armonia, l’impasto pittorico di Bellucci è tutt’altro che aereo; anzi corposo e denso, quasi ritagliato in campionari di materia che bambini filosofi hanno ritagliato per comporre il loro insondabile collage.

La mostra è aperta ogni giorno, 24 ore su 24