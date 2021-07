ScrittuRa Festival a Lugo ospita Maura Gancitano, Andrea Colamedici e il loro progetto filosofico “Tlon”

Una giornata dalla fitta programmazione quella di giovedì 8 luglio per ScrittuRa festival a Lugo. Si parte al chiostro del Carmine alle 17.30 con “La lezione di Dante” Paolo Pellegrini, docente di Filologia della Letteratura dell’Università di Verona è autore di “Dante Alighieri. Una vita” (Einaudi). in dialogo con Giuseppina Brunetti, docente ordinario di Filologia e linguistica romanza all’Università di Bologna.

Dante, il poeta creatore di un capolavoro immortale, ma anche un uomo del suo tempo, il Medioevo, di cui queste pagine racconteranno il mondo e i valori.

Alle 18.30, sempre al chiostro del Carmine, Un’Odissea adolescente.

Marco Baliani, originalissimo attore, autore e regista che ha dato vita al teatro di narrazione, racconta di un Ulisse che viene dal Senegal, Inco grande, grosso e trasognato, Ago il minuscolo, Gemma, magra magra e tutta energia, Giorgio detto Stampa per via delle stampelle: insieme in terza media, insieme in questa fine di primavera che è l’ultima da passare come una banda. Quella de “La petra oscura” (Bompiani) è un’odissea parallela raccontata da un grande maestro del teatro contemporaneo.

Alle 21.30 al Pavaglione “Prendila con filosofia” con Maura Gancitano e Andrea Colamedici in dialogo con Matteo Cavezzali.

Filosofi e fondatori del progetto Tlon, Gancitano e Colamedici hanno portato la filosofia politica con un piglio innovativo sui social network, in televisione e nelle piazze. Con “Prendila con filosofia” (Harper Collins) il loro intento è di fertilizzare con lo sguardo quello che accade nella tua vita quotidiana, nella tua routine. Si tratta di imparare immediatamente a coltivare la meraviglia e reincantare il mondo. Si tratta di sentire più intensamente questa vita qui, che è già infinita di suo.

