Al Masini di Faenza i musicanti di San Crispino inaugurano la rassegna sotto le Stelle

Con i talentuosi, istrionici e divertentissimi Musicanti di San Crispino prende ufficialmente il via la rassegna Teatro Masini sotto le Stelle in Piazza Nenni a Faenza.

Il gruppo si esibirà venerdì 9 luglio alle ore 21.15 in un concerto spettacolo inaugurale a ingresso gratuito per il quale i posti sono sold out.

I Musicanti di San Crispino nascono nel 2000 quando irrompono, insieme ai loro ottoni, a una festa per le strade del paese di Modigliana. Il gruppo si è formato ispirandosi all’esempio dei suonatori girovaghi del secolo scorso. Dal liscio al rock, dal reggae al pop, in pochi anni si sono guadagnati l’amore del loro pubblico, anche grazie alla loro capacità di unire sul palco un numero esagerato di strumenti tra ottoni, legni, percussioni e chitarre.