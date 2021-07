Cena con Delitto al Bagno Ruvido di Marina di Ravenna venerdì 9 luglio

Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia è ripartita l’attività di Atuttotondo Spettacoli cooperativa con sede a Fusignano — associata al settore Culturmedia di Legacoop Romagna — che ha festeggiato proprio in questi giorni due ricorrenze significative: la replica numero 1.100 dello spettacolo Il Paggio dei Clerici Vagantes (già: “Clerici Vagantes, musici giocolieri e giullari”) e la replica numero 700 delle proprie Cene con Delitto. Oltre a queste due produzioni Atuttotondo è attiva anche nel teatro ragazzi e nei laboratori di teatro e di didattica ludica, sia per ragazzi che come occasione di Team Building per aziende.

I prossimi appuntamenti sono l’8 luglio a Fermo con il Teatro Ragazzi e il 9 luglio al Bagno Ruvido di Marina di Ravenna con la Cena con Delitto. Tutte le date sono disponibili sul sito della cooperativa http://www.spettacoliatuttotondo.it/tournee/

Il Paggio dei Clerici Vagantes ha debuttato il 31 marzo 2002, a Ravenna, nei Giardini Pubblici all’interno della manifestazione Giardini di Pasqua, come “Clerici Vagantes musici giocolieri e giullari”; dopo alcuni cambi di formazione, ha trovato la sua forma definitiva ne: “Il Paggio dei Clerici Vagantes”. Uno spettacolo che mischia i generi, “a tutto tondo”, circo, teatro e cabaret d’avanguardia, dove voce e corpo si rinforzano vicendevolmente: canti secenteschi e strumenti antichi rivisitati in chiave parodica e moderna, mirabolanti alchimie (vere reazioni chimiche), giocolerie e trampoli acrobatici, fachirismi e fuoco, magie ed un autentico burattino con le sembianze dell’artista in scena fanno da contorno ad una chiacchiera torrenziale, alla battuta sempre pronta ed arguta, ad una grande capacità improvvisativa. Dagli spettacoli dei Clerici Vagantes sono stati anche tratti e pubblicati 4 diversi fumetti, editi da Atuttotondo Edizioni

Le Cene con delitto di Atuttotondo (che, per l’occasione, assume il nome di Quelli del Delitto) hanno debuttato nel dicembre 2001, quando questo format ora così popolare era ancora poco conosciuto ed in italia le compagnie che se ne occupavano si contavano sulla punta delle dita di una mano. Lo stile di Quelli del Delitto si è subito caratterizzata per un approccio fortemente comico alla serata (stile che diventerà praticamente lo standard delle numerosissime compagnie nate in seguito), e la compagnia divenne la compagnia ufficiale di vari Festival del Giallo in tutta Italia (ricordiamo Gialloluna/Neronotte di Ravenna, e Grado in Giallo).

Dagli spettacoli in giallo di Quelli del delitto traggono ispirazione 3 diversi giochi di carte, editi da Atuttotondo Edizioni

www.spettacoliatuttotondo.it