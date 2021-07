Film internazionali protagonisti delle proiezioni al chiostro del Carmine di Lugo

Tre film internazionali saranno i protagonisti, dal 9 al 13 luglio, delle proiezioni al chiostro del Carmine di Lugo, nell’ambito della rassegna cinematografica estiva.

“Nomadland” di Chloé Zhao è il film previsto per venerdì 9 e sabato 10 luglio. Nel 1988 la fabbrica presso cui Fern e suo marito Bo hanno lavorato tutta la vita ha chiuso i battenti, lasciando i dipendenti letteralmente per strada. Anche Bo se ne è andato, dopo una lunga malattia, e ora il mondo di Fern si divide fra un garage in cui sono rinchiuse tutte le cose del marito e un van che la donna ha riempito di tutto ciò che ha ancora per lei un significato materico.

Domenica 11 luglio è in programma “Estate ‘85” di François Ozon. Protagonisti sono Alexis e David. Il primo ha sedici anni e una passione per i riti funerari, David pochi di più e un dinamismo che non conosce freni. Cresciuto senza slanci in una famiglia proletaria, Alexis è attirato da David, orfano di padre e figlio di una madre divorante e impudica. Tutto li separa, tutto li innamora dentro un dramma annunciato e una stagione stordente.

Lunedì 12 e martedì 13 luglio torna “The father” di Florian Zeller. Protagonisti della pellicola sono Anne e il padre Anthony. Quest’ultimo è rammaricato quando la figlia gli annuncia un prossimo trasferimento a Parigi per raggiungere l’uomo che ama. Poco dopo, in casa sua, Anthony trova un uomo seduto a leggere il giornale, il quale sostiene di essere il padrone di casa e il marito di Anne. Pur vivace e a tratti ben lucido, Anthony mostra sintomi del morbo di Alzheimer, dimenticando fatti, luoghi e persone.

Le proiezioni iniziano alle 21.30. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 25, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.cinemaincentro.com.

La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e dal Comune di Lugo con il contributo di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese imolese e Confcommercio Ascom Lugo.