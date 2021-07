Il faentino Josip Grabovac eletto a Dubai Fashion Editor e giornalista dell’anno

Josip Grabovac è stato nominato dal prestigioso Vie International Award a Dubai durante la settimana della moda. Il faentino è stato premiato per il suo impegno nella divulgazione dei contenuti di immagine e costume per importanti magazine della moda e quotidiani, in particolare modo per aver dedicato tempo e risorse al supporto alla notorietà di giovani stilisti.

Grazie al supporto del Dubai World Trade Center e il Dipartimento Marketing del Turismo e del Commercio della città di Dubai, si è dato vita ad una kermesse in tutta sicurezza grazie alle eccellenti misure di sicurezza anti-covid, dimostrando al mondo intero che gli eventi possono tornare ad essere una realtà. La Vie Fashion Week 2021 è stata la più grande sfilata di moda mai vista a Dubai. I talenti creativi di tutto il mondo, hanno cercato di dare il massimo nello show e questo lo ha reso memorabile come piattaforma per

giovani talenti emergenti.

Sedici designer da tutto il mondo hanno sfilato in soli tre giorni in uno spettacolo dagli allestimenti grandiosi e un red carpet pieno di celebrità internazionali. La Vie Fashion Week è diventata il primo grande progetto in assoluto a Dubai dopo lo scoppio della pandemia di covid 19.

Josip Grabovac, inizia la sua carriera in Italia proprio a Faenza dove risiede, come blogger, e rapidamente grazie al suo impegno diventa Fashion editor e giornalista tesserato, accreditato presso La Camera Nazionale della Moda Italiana. Invitato in tutte le manifestazione della moda internazionale come Milano, Parigi, Londra, New York, Dubai. E’ curatore, talent scouter per l’importante Emergent Talent a Milano durante le settimane della moda, nonché editor per giornali come Moralmoda ( vice president) , Miro4You ( fashion editor ) JollyWoman ( fashion editor)

JG Dice: un premio è il riconoscimento che il tuo lavoro è ben fatto e sei sulla strada giusta, io ho iniziato a Faenza perseguendo con grande impegno un grande sogno. Ho molto da fare e credo che i giovani stilisti hanno idee straordinarie e meritano di essere messi in luce, proprio come è accaduto per me. Per questo sarò la loro voce nel giornalismo.