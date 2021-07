Fragole e Tempesta in concerto a Passogatto di Lugo

Sabato 10 luglio alle 21 a Passogatto di Lugo, in via Passogatto 16, è in programma il concerto “Dal tramonto all’alba” del gruppo “Fragole e Tempesta”.

Il duo arriva da Campaduno, piccola borgata nel Comune di Monzuno, ed è formato da Giulia Betti (voce narrante, chitarra e organetto diatonico) e da Giorgio Spanos (flauto, violino e fisarmonica). La loro proposta musicale parte dai repertori di balli antichi dell’Appennino emiliano e romagnolo, passando per il nord Italia, Francia e Irlanda, sfociando nel genere conosciuto come balfolk. L’evento si svolge all’aperto; in caso di maltempo ci si sposterà al chiuso, con ingresso riservato ai primi 30 prenotati.

Domenica 11 luglio alle 8.30 è invece in programma una passeggiata musicale nelle golene del Santerno, a cura di Lugo Music Festival.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid-19 attualmente vigenti. L’ingresso è ad offerta libera e la prenotazione è obbligatoria. Per ulteriori informazioni sull’evento contattare il numero 333 2513259 oppure visitare il sito www.passogatto.it.

L’iniziativa è organizzata dal gruppo del circolo Arci per la valorizzazione di Passogatto e del suo territorio, con il patrocinio del Comune di Lugo.