Paolo Olmi e la sua orchestra portano Pergolesi nella Abbazia di Valsenio

Domenica 11 luglio alle ore 18,30 la Abbazia di Valsenio, a pochi chilometri da Casola Valsenio, ospitera’ per la prima volta un concerto della Young Musicians European Orchestra diretta da Paolo Olmi con la partecipazione del soprano Sara Rossini e del mezzosoprano Daniela Pini.

Fondata attorno all’anno 1000 l’abbazia si trova in una bellissima posizione naturale tra le colline e i prati e da sempre e’ meta di turisti e di visitatori.

I recenti restauri ne hanno messo in luce le primitive fondamenta che sono oggi visibili dopo un lavoro di conservazione molto accurato.

Il programma del Concerto prevede l’esecuzione dello Stabat Mater di Pergolesi, che mette in musica un testo medioevale di Jacopone da Todi;uno degli ultimi poemi religiosi in lingua latina prima del passaggio al “volgare” della lingua italiana.

Il Maestro Paolo Olmi era stato invitato gia’ molti anni fa dalla Comunita’ di Casola Valsenio a esibirsi nella loro Abbazia e’ si e’ dichiarato molto onorato e lieto di avere potere finalmente mantenere l’impegno preso , oltretutto con un brano cosi’ significativo e geniale come lo Stabat Mater.

“Sono anche molto soddisfatto-dice il Maestro-che i nostri giovani musicisti provenienti da tutto il Mondo possano conoscere e apprezzare i Borghi dell’Appennino, con le loro bellezze naturali e la loro architettura elegante, che si sono conservate cosi’ bene nei secoli”.

Nei mesi di luglio e agosto la Young Musicians European Orchestra portera’ oltre 20 concerti in alcuni tra i piu bei borghi dell’Appennino romagnolo quali Brisighella, Tredozio, Portico di Romagna e Modigliana.

La Manifestazione dell’11 luglio e’ organizzata dalla Young Musicians European Orchestra e dalla Cooperativa Romagna Musica con il contributo determinante del Ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna, del Comune di Casola Valsenio e del Lions Club Valle del Senio.

I biglietti-del prezzo simbolico di 5 euro- si potranno acquistare fino ad esaurimento presso l’Ufficio Turistico di Casola Valsenio ( telefono 0546 773033 il venerdi’ e il sabato dalle 9,30 alle 12,30 oppure scrivendo alla mail: proloco.casolavalsenio@gmail.com oppure contattando erconcerti1@yahoo.it.

Eventuali biglietti rimasti potranno essere acquistati la sera del Concerto dalle 17 presso l’Abbazia..