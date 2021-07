La domenica di ScrittuRa festival a Lugo con l’ironia di Maccio Capatonda e l’impegno delle donne artiste con Elisabetta Rasy

ScrittuRa festival a Lugo oggi 11 luglio propone alle 18.30 al chiostro del Carmine “Le donne che hanno cambiato l’arte e la fotografia” raccontate da Elisabetta Rasy in dialogo con Patrizia Randi. Che cosa unisce Artemisia Gentileschi, stuprata a diciotto anni da un amico del padre e in seguito protagonista della pittura del Seicento, a un’icona della bellezza e del fascino novecentesco come Frida Kahlo? Qual è il nesso tra Tina Modotti vive accese passioni politiche e sentimentali nel Messico degli anni Venti e Dorothea Lange, in fuga dalla sua famiglia di emigranti? Rasy è autrice di “Le disobbedienti. Storie di sei donne che hanno cambiato l’arte” e “Le indiscrete. Storie di cinque donne che hanno cambiato l’immagine del mondo” (Mondadori)

Alle 19.00 (appuntamente anticipato per non coincidere con la partita) al Pavaglione uno dei comici più apprezzati Maccio Capatonda protagonista di “Esistono storie che non esistono” in dialogo con Matteo Cavezzali. Dietro Maccio Capatonda si nasconde Marcello Macchia è nato all’ospedale di Vasto nel 1978, partorito da sua mamma. Maccio Capatonda invece è nato nel 2004 dentro un armadio, quando Marcello, intento a registrare la voce fuori campo per il trailer La febbra, diede un nome al suo personaggio, senza pensarci troppo. Uno dei due è autore di un libro intitolato Libro (Mondadori), l’altro ne è suo malgrado, protagonista. Diventato famoso grazie ai finti trailer a Mai dire martedì, ha debuttato alla regia con il film “Italiano medio” e la serie tv “Mario”. I suoi video sono visti da centinaia migliaia di persone.