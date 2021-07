Al via Cinemasuono Festival: la rassegna cervese debutta con The Artist

Si apre oggi lunedì 12 luglio la quinta edizione di Cinemasuono Festival. La rassegna cervese, organizzata dallo Spazio Culturale Scambiamenti in collaborazione con Consorzio Cervia Centro, si propone di fondere insieme musica e immagini creando nuove forme artistiche.

Le proiezioni-concerto si terranno all’aperto con tutte le precauzioni sanitarie per trascorrere una serata indimenticabile. I musicisti della serata inaugurale saranno il Mood Swing Trio con la partecipazione di UCP Music, un ensemble di giovani e talentuosi musicisti di estrazione jazz e swing appositamente riunitosi per la rassegna.

L’evento entrerà nel vivo a partire dalle ore 21.00. Ospite della serata sarà Riccardo Pasini, musicista e produttore musicale ravennate attivo a livello internazionale. Sarà poi il turno delle immagini in musica: dapprima sarà trasmesso il cortometraggio Muedra, del regista spagnolo Cesar Diaz Melendez, secondo classificato nell’edizione 2021; seguirà un’inedita proiezione di The Artist di Michel Haznavicius, trionfatore ai premi Oscar 2011 grazie ad una regia brillante ed attori impeccabili, capaci di rispolverare in chiave moderna tecniche cinematografiche antiche.

Il festival proseguirà in altre due serate: il 19 luglio il programma prevede la partecipazione straordinaria di Matteo Gatta, attore ravennate del film “Est – Dittatura last minute” di Antonio Pisanu (2020), e la presentazione del cortometraggio terzo classificato Listen to Me del francese François Hoskovec, seguito da una spettacolare proiezione del film in bianco e nero Blancanieves di Pablo Berger, il tutto affidato alla sperimentazione musicale di Bruno Dorella;

Il terzo e conclusivo evento della rassegna si terrà invece lunedì 26 luglio alle ore 21.00, quando gli Ottone Pesante si esibiranno sulle immagini dei film della serata: il cortometraggio vincitore Califato 3/4 di Nono Ayuso, la proiezione del cortometraggio girato a Cervia da Hugo Le Gourrierec e del capolavoro di animazione “Appuntamento a Belleville” di Sylvain Chomet.

Il 31 luglio infine si terrà presso l’Oasi del Savio di Cannuzzo una serata Off di Cinemasuono, dedicata ai migliori lavori presentati nella sezione cortometraggi.

L’ingresso sarà gratuito e gli spettacoli avranno luogo in Piazza G. Garibaldi a Cervia. Per informazioni: scambiamenti@comunecervia.it oppure chiamare il 3382196514 negli orari di apertura di Scambiamenti (da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 18).