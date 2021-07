Benvenuti a Bagnacavallo – Lasciati condurre da chi la vive: aperte le prenotazioni per i primi eventi

Il Comune di Bagnacavallo comunica che sono aperte le prenotazioni per i primi eventi previsti a Villa Prati e a Bagnacavallo presso il Teatro Goldoni nell’ambito del progetto Benvenuti a Bagnacavallo – Lasciati condurre da chi la vive. Durante la presentazione dei giorni scorsi a Villa Prati sono state annunciate le date in cui sarà possibile effettuare il percorso dall’acqua al vino lungo il Canale Naviglio. Si tratta di sabato 17 luglio, sabato 21 agosto e sabato 18 settembre. La partenza è prevista alle 15.30 da Largo De Gasperi, a Bagnacavallo, per poi proseguire lungo la ciclopedonale del Canale Naviglio Zanelli fino a Villa Prati.

Durante il percorso, da svolgere in autonomia preferibilmente in bicicletta, si incontreranno le bellezze della natura, della storia, dei luoghi caratteristici e dei prodotti della terra (farina da cereali a km 0, frutta appena raccolta, vino bianco Villa Cornete), fino ad essere accolti a Villa Prati nell’area parrocchiale e al laboratorio di ceramica di Anna Tazzari.

Maggiori dettagli saranno forniti al momento della prenotazione, possibile fino al giorno precedente telefonando al numero 333 238402 (Gabriella). Le esperienze saranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di cinque partecipanti.

Sono poi aperte le prenotazioni per le visite guidate dietro le quinte, su il sipario, per conoscere storia e segreti del Teatro Goldoni. Sabato 17 e sabato 24 luglio si potranno ammirare gli affreschi e il sipario storico di questo gioiello dell’Ottocento, entrare nei palchi fino a raggiungere il loggione e andare dietro le quinte per lasciarsi affascinare dalle macchine e dalle antiche tecniche di scena che animavano gli spettacoli.

Le visite, che saranno realizzate al raggiungimento di 8-10 persone, sono previste alle 10.30 e alle 17 di sabato 17 e sabato 24 luglio e hanno una durata di un’ora e mezzo.

Per info, costi e prenotazioni: 339 5472038 (Raffaella).

Benvenuti a Bagnacavallo – Lasciati condurre da chi la vive è il nuovo progetto di promozione territoriale e turistica coordinato dal Comune assieme ai principali operatori del settore turistico bagnacavallese.

Info: benvenutiabagnacavallo@gmail.com / www.comune.bagnacavallo.ra.it