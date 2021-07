Castel Bolognese. Sere d’Estate alla quinta settimana, gli appuntamenti del 13, 14 e 15 luglio

Dal 2 giugno e fino al 26 settembre, nell’ambito del più ampio calendario Estate in collina dell’Unione della Romagna Faentina, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna / Emilia-Romagna Cultura d’Europa, il Comune di Castel Bolognese annuncia una grande stagione estiva, ricca di proposte spettacolari e culturali a cura dei servizi istituzionali – rassegna Sere d’estate, semplicemente / dodicesima edizione – e delle associazioni del territorio.

Sere d’estate, semplicemente 2021, il cartellone delle iniziative del Comune di Castel Bolognese, prosegue con le proposte della quinta settimana (autori locali, spettacolo per famiglie, concerto).

Alle ore 21 di martedì 13 luglio presso il Chiostro della residenza comunale, a cura della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, due iniziative rispettivamente per adulti e famiglie: Mattia Randi presenta il libro Faenza. La cava degli assassini. Delitti di sangue, massacri e serial killer nella storia della città (Il Ponte Vecchio, 2020); scritto da Gabriele Albonetti, Mattia Randi e Carlo Raggi si narra di passioni, gelosie, vendette, cupidigia, ambizione e a volte follia: questi sono gli eterni ingredienti del delitto e di questo e di altro racconta questo libro. Sembrano racconti gialli e noir, ma sono storie vere perché c’è stato un tempo non lontano in cui le città della Romagna, e più di tutte Faenza, rappresentavano la più grande preoccupazione per le Autorità nazionali per la diffusa delinquenza e per l’efferatezza dei delitti che vi venivano compiuti. Ne discutevano in Parlamento e i Governi ammassavano poliziotti e carabinieri, a volte anche l’esercito.

Mercoledì 14 luglio, sempre a cura della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, Ecomonsters puppet show spettacolo di clown e marionette robotiche di All’InCirco (dai 3 anni), spettacolo classificato al terzo posto al festival internazionale “Fiere del teatro 2019” di Sarmede: il Dottor SpUtnik, aiutato dall’assistente robotica Laika, si sta cimentando nella più grande impresa della sua carriera di scienziato patafisico: creare la vita dalla materia. Sputnik, Laika e le loro marionette a fili, costruite interamente con materiali di recupero, accompagneranno il pubblico in un viaggio divertente, sorprendente, a tratti perturbante, dove le leggi della fisica si stravolgono e il quotidiano diventa straordinario.

Giovedì 15 luglio secondo concerto della rassegna: alle ore 21.00 sempre nel Chiostro della residenza comunale, i Lovesick Duo in All over Again con Paolo Roberto Pianezza (chitarra, lap steel, voce) e Francesca Alinovi (contrabbasso, voce); musicisti bolognesi, entrambi polistrumentisti, un concerto dei Lovesick Duo porta ad una totale immersione nelle atmosfere dell’America degli anni ’40 e ‘50 con il loro sound, abbigliamento e strumenti musicali vintage, nelle loro canzoni toccano i temi più cari alla country music e al rock’n’roll come l’amore, il tradimento e il divertimento sfrenato. Hanno partecipato come attori/musicisti nel film Lamborghini e nella recente serie tv Speravo di morì prima dedicata Francesco Totti. La loro forte presenza sui social media li ha fatti conoscere in tutto il mondo.