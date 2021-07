Cinemadivino dà appuntamento alla Ca’ del Pino con il film “Le Invisibili” di Louis-Julien Petit

Lunedì 12 luglio Cinemadivino dà appuntamento al ristorante Ca’ del Pino con la proiezione del film “Le Invisibili” (2018) di Louis-Julien Petit.

La pellicola racconta la storia delle assistenti sociali Monique, Chantal, Audrey ed Hélène che, quando il Comune chiude il centro di accoglienza femminile per cui lavorano, cercano di aiutare un gruppo di senza tetto a trovare un lavoro. Per farlo, decidono di mantenere aperta la struttura illegalmente. Tra profonde crisi personali, enormi difficoltà di inserimento, tradimenti e amori, le donne cercano in ogni modo di inserirsi nel mondo del lavoro.

Uno spaccato sociale di grande forza e impatto, che tocca, tra gli altri, il tema del sostegno alle donne da parte delle donne. Per le tematiche trattate e per il messaggio che porta, il film “Le Invisibili” è stato scelto per essere proiettato proprio durante questa serata, che si svolgerà in collaborazione con Linea Rosa Ravenna. Il 10 % degli incassi della serata verrà infatti devoluto all’associazione, che dal 1991 offre, servizi gratuiti a difesa e sostegno delle donne in difficoltà, che subiscono o che hanno subito violenza psicologica, economica, fisica, sessuale, assistita, mobbing e stalking.

Anche in questo caso Cinemadivino sceglie una location suggestiva per la serata: Ca’ del Pino, luogo ricco di fascino e storia, immerso all’interno del Parco del Delta del Po nell’incontaminata Pineta di San Vitale, con una cucina di valle, di terra e di mare, autentica e gourmet, fatta di tradizione romagnola e di tutta la qualità dei prodotti del territorio.

La selezione dei tre vini in degustazione per la serata, a cura del sommelier Andrea Spada, includerà le seguenti etichette dell’Azienda Vinicola Benforte: Verdicchio di Jesi” Julì” 2020, Verdicchio di Jesi “Barbangelo” 2019, Rosso Marche IGT “Puccio” 2019.

Chi vorrà, potrà abbinare alla degustazione le proposte gastronomiche degli chef di Ca’ del Pino: dalla piadina con Squacquerone DOP delle Officine Gastronomiche Spadoni, rucola e alici marinate all’ hamburger di manzo con il nostro pane artigianale, composta di cipolla all’aceto balsamico, pomodoro, misticanza e salsa bbq, passando per le olive ascolane al tartufo e altre sfiziosità della cucina.

Biglietti d’ingresso:

16€ INTERO

14€ RIDOTTO

12€ SOCIE LINEA ROSA

11€ SOLO FILM E RIDOTTO UNDER 18

Info e prenotazioni: 3665925251 (Cinema Divino) |0544 446061 / 3423299815 (Ca’ del Pino).