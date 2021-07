Il 12 luglio lo spettacolo per famiglie “C’era due volte un piede” per “Le Arti della Marionetta”

Dopo una stagione di incertezze, la storica stagione di teatro di figura Le Arti della Marionetta, alla XXXII edizione e organizzata da Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli torna live ospite della programmazione di Classe al Chiaro di Luna 2021, in collaborazione con RavennAntica – Fondazione Parco Archeologico di Classe.

Lunedì 12 luglio alle ore 21:00 appuntamento all’Antico Porto di Classe, in via Marabina 7, con lo stravagante e affascinante C’era due volte un piede, della compagnia Teatro dei Piedi di Veronica González: Verónica González ha due piedi come quasi tutte le persone di questo mondo… Ma i suoi piedi sono speciali, si trasformano in buffi personaggi ogni volta che lei li porta verso il cielo. Le sue “marionette in carne ed ossa” interpretano le più esilaranti storie accompagnate da una ricca colonna sonora mentre si intrecciano scene piene di ritmo, fantasia, poesia e umore.

Una galleria di esilaranti personaggi che intrattengono, emozionano e fanno riflettere a bambini e adulti per uguale. È difficile credere che questo vivace spettacolo è interamente eseguito da una donna che crea dei personaggi con diverse parti del suo corpo. Date un’occhiata più da vicino e noterete che la faccia del personaggio è la pianta del suo piede! Ma le storie si svolgono con tale frenesia e i personaggi sono così espressivi che sembra quasi di guardare un cartone animato. Siete tutti benvenuti a questo spettacolo di teatro di figura commovente e divertente che ha un linguaggio universale capace di comunicare con tutto il mondo.



INFO E BIGLIETTI

Sito: www.classealchiarodiluna.it – www.teatrodeldrago.it – cell 351 820 8036.

Si possono acquistare i biglietti online attraverso il sito internet classealchiarodiluna.it, selezionando lo spettacolo a cui assistere nella sezione eventi. Una volta individuato basterà cliccare su “BIGLIETTI” e si verrà reindirizzati sul portale oooh.events dove sarà possibile completare l’acquisto. Si consiglia l’acquisto online per avere maggiori vantaggi, come selezionare in anteprima il proprio posto ed accedere anche a numerosi sconti ove presenti.

Il biglietto sarà in formato digitale. La sera della manifestazione presentarsi all’ingresso con l’email ricevuta sul proprio telefono (che presenta un QrCode) oppure con la mail e il biglietto stampato.

Una biglietteria fisica è attiva in Via Classense 29 (all’ingresso del parco del Museo Classis) dal Lun. al Ven. dalle 16.00 alle 19.00. Presso Antico Porto di Classe, via Marabina 7 (loc. Ponte nuovo), la biglietteria è attiva solo durante le serate degli eventi dalle 19.30 alle 21.00.

PREZZI

Intero 7 euro.

Ridotto 5 euro (bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. All’ingresso verrà chiesto di presentare la tessera sanitaria).

Omaggio (bambini sotto 3 anni).

Omaggio disabile – ridotto per accompagnatore.