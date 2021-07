Mercoledì 14 luglio presso i locali della stazione ferroviaria di Cervia l’inaugurazione del progetto “Stazione aperta”

Mercoledì 14 luglio si terrà presso i locali della stazione ferroviaria di Cervia l’inaugurazione del progetto “Stazione aperta”, dove all’interno di alcuni locali troveranno ospitalità alcune associazioni cervesi le quali realizzeranno laboratori, progetti e mostre al fine di rendere vivo un luogo, oggi, solo di passaggio e in stato di quasi abbandono, dimenticando quando sia stata importante la stazione nella storia della città.

Il progetto Stazione Aperta

Premessa – Questo progetto ha origine da una proposta dell’allora a.d. Moretti per la valorizzazione delle stazioni il cui costo stava diventando eccessivo per la società F.S. e le amministrazioni locali dovevano in qualche modo farsi carico collaborando con Ferrovie dello Stato per rendere le stazioni luoghi sicuri e gradevoli per i passeggeri.

All’epoca, come dipendente, oggi pensionato, e presidente di un’associazione culturale con sede a Cervia mi presi a cuore la questione e presentai un progetto alla Regione. Dato poi che dalla Regione non ebbi risposte,dovuto a varie vicende: nuove elezioni, cambi di incarichi nelle ferrovie dello Stato ecc., presentai un progetto adeguato alla realtà cervese, al comune di Cervia. L’altro aveva una visione più “regionale”.

L’idea base è la seguente: una stazione è una delle porte d’entrata di una città, è il biglietto di presentazione della città, ma anche del vettore che utilizza questo luogo. Può essere considerata una semplice “fermata” come si realizzano i nuovi scali ferroviari ( p. e. Bologna S. Vitale, Osteria nuova ecc.) oppure per la loro storia e presenza fisica nel centro delle città luoghi d’incontro usufruibili dai cittadini e dai passeggeri che usufruiscono i mezzi di trasporto sia in partenza che in arrivo. In modo particolare, per una città a vocazione turistica come Cervia-Milano marittima. Salvo come aveva proposto un geometra dei lavori delle ferrovie durante il restyling della stazione: raderle al suolo.

Descrizione – La proposta è che i locali disponibili della stazione possano diventare luoghi di incontri culturali: mostre, esposizioni , laboratori ecc.

Nella stazione di Cervia negli ambienti attualmente rimasti liberi dalle precedenti occupazioni, commerciali e di volontariato, le prime gestivano anche l’ufficio biglietti attualmente chiuso. Le associazioni di volontariato hanno spostato la loro sede presso la casa del volontariato o si sono mostrate disponibili a collaborare e a condividere gli spazi al fine di realizzare iniziative culturali quali mostre e laboratori rinunciando ad una loro esclusiva occupazione. Le associazioni che si sono rese disponibili a questo progetto sono:

Associazione Culturale “Menocchio” ASP – Associazione nata nel 1997 e da allora promuove ,organizza manifestazioni d’arte come “Piazza in arte” , mostre presso la sala Rubicone in convenzione con il Comune e sempre in collaborazione con il Comune le ricorrenze civili: Giorno della memoria, Giorno del Ricordo, Festa della Repubblica, eccc.

Cervia Volante – Associazione nata negli anni ‘80 per promuovere attraverso mostre e festival l’arte dell’aquilone, promuovendo laboratori presso le scuole.

Il Gruppo fotografico cervese – Associazione nata recentemente ma già molto presente in molte iniziative cervesi, inoltre cura corsi di fotografia.

Cervia incontra l’arte – Associazione nata all’inizio degli anni ‘90 per promuovere mostre d’arte e cura fin da allora collettive d’arte presso la scuola Pascoli d al 1°luglio al 30 agosto di ogni anno.