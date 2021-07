Ravenna Nightmare Film Fest torna nel 2021 con versione online e in sala. Il 25 agosto scade il termine per le iscrizioni

Sono 48, molto vari per dimensione e tipologie, le manifestazioni cinematografiche e audiovisive, finanziate della Regione, che si svolgono in Emilia-Romagna; tra queste, 22 festival e 21 rassegne cinematografiche con bando annuale, ma solo a 5 festival sono stati assegnati contributi a valenza triennale: Biografilm Festival; Sedicorto International Film Festival; Concorto; Festival del Cinema di Porretta Terme, Ravenna Nightmare Film Fest.

Il festival ravennate, dedicato al lato oscuro del cinema, si svolgerà dal 30 ottobre al 6 novembre, ma si avvicina la scadenza del 25 luglio, data che chiude le iscrizioni per le pellicole candidate.

“Nonostante l’attuale situazione pandemica non ci permetta ancora di sapere come svolgeremo il nostro Festival – spiegano gli organizzatori -, una cosa è certa, noi ci saremo. L’edizione On line nel 2020 ci ha permesso di esserci e nel 2021, di sicuro, sarà di supporto ad un’edizione in cui, tutti ce lo auguriamo, si tornerà in sala. Il festival sarà anticipato da una serie di anteprime”.

I Concorsi Internazionali Cortometraggi e Lungometraggi ammettono opere sia di fiction che d’animazione e di forma documentaria che esplorino “il lato oscuro del cinema” nella sua accezione più ampia e che siano suscettibili di contribuire al rinnovamento stilistico e tematico del cinema.

A questo link, maggiori informazioni sul regolamento del concorso. Per ogni altra info: Ravenna Nightmare Film Fest +39 3495162425 –

info@ravennanightmare.it