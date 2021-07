Russi, il piacere del cinema e del pic nic a San Giacomo. Il 13 luglio “10 giorni senza mamma” di Alessandro Genovesi

Nella suggestiva cornice di Palazzo San Giacomo, si ripropone anche quest’anno il format PIC NIC CINEMA all’aria aperta, un’occasione per trascorrere del tempo insieme in compagnia delle stelle e di un’accurata selezione di pellicole cinematografiche. L’ingresso all’area è gratuito e sarà possibile accedervi a partire dalle ore 19.30 per il pic nic prima del film. La proiezione inizierà non appena calerà il buio. Si ricorda alle persone di portare con sé una sedia o un plaid!

MARTEDÌ 13 LUGLIO: 10 GIORNI SENZA MAMMA

Regia: Alessandro Genovesi

Genere: commedia

Durata: 99 min

Carlo, responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, si ritrova improvvisamente a gestire i tre figli da solo quando la moglie, esausta e frustrata, parte per una vacanza in compagnia della sorella.

Due proposte gourmet per pic nic e cena del 13 luglio – In occasione della proiezione del film “10 GIORNI SENZA MAMMA” di Alessandro Genovesi, è possibile usufruire di due proposte gourmet per pic nic e cena.

PIC NIC A CURA DEGLI CHEF – I cestini, composti da 3 portate (€ 6 cad) a cura degli chef Mattia Borroni (Ristorante Alexander Ravenna) e Sabatino Restuccia (Eventi Catering), saranno pronti dalle 19.30 sulla base del seguente menù:

Orecchiette con Pomodorini, Capperi, Olive Taggiasche e Pesto al Basilico

Focaccia con lievito madre, carpaccio di Bel e Cot, patate schiacciate e maionese all’aneto

Panna ristretta al lime con zucchero di canna e frutti di bosco

Prenotazione obbligatoria a emmamontesi@cheftochef.eu o al 349 2399025.

CENA SAN GIACOMO GOURMET – Cena all’aperto nel prato antistante il Palazzo a partire dalle ore 20 e con il seguente menù:

Fiore di zucca ripieno di ricotta Fresca e maggiorana, estratto di menta e crackers di piadina

Maccheroncini integrali al torchio, pomodoro San Marzano olive taggiasche e basilico viola

Petto di Faraona scaloppato, con Fondente di Melanzane e Olio in infusione al timo

Bavarese al cioccolato Opalys, pesche nettarine in sciroppo di melissa e vaniglia

Vini Tenuta Uccellina

Costo del menù 35 €. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 329 2982322.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI A SAN GIACOMO

MARTEDÌ 3 AGOSTO: COCO / Regia: Lee Unkrich, Adrian Molina

MARTEDÌ 10 AGOSTO: LA CITTÀ INCANTATA / Regia: Hayao Miyazaki

MARTEDÌ 17 AGOSTO: RICHARD JEWELL / Regia: Clint Eastwood

MARTEDÌ 24 AGOSTO: IL GRANDE LEBOWSKI / Regia: Joel Coen, Ethan Coen

MARTEDÌ 31 AGOSTO: SPIDER-MAN – UN NUOVO UNIVERSO / Regia: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Per info: Ufficio Cultura Comune di Russi / tel. 0544 587642 / mail: cultura@comune.russi.ra.it / www.comune.russi.ra.it