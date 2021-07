Si avvicina il MEI con un’estate faentina a tutta musica. Sangiorgi: “Romagna casa ideale dell’Eurovision Song Contest 2022”

“Il M.E.I. si fa!”. Se qualcuno sta ancora accampando dei dubbi, Giordano Sangiorgi mette in mostra tutta la sua sicurezza. Il fondatore e “comandante” del Meeting delle Etichette Indipendenti è al lavoro dallo scorso autunno per la realizzazione della manifestazione musicale che nei primi tre giorni del prossimo ottobre celebrerà la sua 26^ edizione a Faenza, sempre che non ci scappi un malaugurato rigurgito di contagi da Coronavirus.

Sangiori non minimizza, ma non si fa spaventare e con un accenno di sorriso la butta là: “Candidiamo la Romagna a ospitare l’Eurovision Song Contest”; si svolge in maggio ossia all’inizio della stagione estiva, abbiamo ricettività e ottima accoglienza; più di così! E poi i ‘Måneskin’, i nostri ‘campioni’ sono nati qui e ricordano sempre con piacere il M.E.I.. Senza dimenticare Colapesce Dimartino, anche loro passati dal M.E.I. Visto che successo il loro ‘Musica leggerissima’?!” Per il 2022 il bando di selezione della Rai è praticamente chiuso e in effetti pare che Rimini ci voglia provare.

Quest’anno il M.E.I. si presenterà con la solita formula di successo: concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri, palazzi e palchi faentini, aggiungendo contenuti extra on line con dirette e esclusive in streaming sul sito e sulle pagine social ufficiali della manifestazione. Il M.E.I. 2021 sarà dedicato a Rino Gaetano, il primo artista italiano indipendente ante-litteram. Lo spettacolo “40 anni senza Rino” al Teatro Masini di Faenza, una serata di musica e grandi ospiti dove suonerà dal vivo la “Rino Gaetano Band” sarà il piatto forte della manifestazione alla sua apertura di venerdì 1 ottobre.

Fin dalla prima edizione, il M.E.I. è stata la piattaforma di lancio della nuova scena indipendente italiana con artisti che sono diventati pilastri della musica nazionale (tra gli altri Diodato, Afterhours, Bluvertigo, Marlene Kuntz, CSI, Pitura Freska, Baustelle, Caparezza, Negramaro, Brunori Sas, Perturbazione, Marta sui Tubi) e ha premiato emergenti oggi considerati punte di diamante della nuova scena artistica (come Ermal Meta, Fulminacci, Lo Stato Sociale, Ghali, I Cani, Canova, Calcutta, Zibba, Mirkoeilcane, Le Luci della Centrale Elettrica, Motta, Cosmo). Tanti sono stati anche gli artisti che hanno mosso i loro primi passi proprio al M.E.I., come ad esempio Daniele Silvestri, che nel 1997 allestì un suo stand espositivo.

In attesa di ottobre, la marcia di avvicinamento al M.E.I. sul piano locale è costellata di eventi musicali che non hanno età. E’ il caso dei concerti serali presso il ristorante Monte Brullo, che si aprono mercoledì 14 luglio con Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale a proporre la loro storia musicale nei “Matia Bazar”, e proseguono venerdì 16 con il concerto de “La Storia di Romagna” in omaggio alla compianta storica cantante di Secondo Casadei, la faentina Arte Tamburini. “Fu la prima interprete di ‘Romagna mia’ e quella sera assegneremo il premio a lei intitolato – dice Giordano Sangiorgi -. Voglio ricordare la mia proposta di intitolare una strada di Faenza ad Arte Tamburini: ha dato lustro alla città in tutta Italia”. I concerti di Monte Brullo proseguiranno mercoledì 21 con “Killer Queen” che dal 1995 è la cover band ufficiale dei “Queen”, venerdì 23 con “I cuori di pietra” con canzoni degli anni 60 e 70 e tanto dei “Rolling Stones”, quindi mercoledì 28 con “The G. Men”, gruppo dove spiccano Alberto Ferrarini (ex “Ribelli”), Gianni Dall’Aglio e Gianni Drudi, per arrivare a venerdì 30 con un vero e proprio “Festival Beat” dove sarà presentato un libro su “I corvi”, indimenticabili esecutori di “Un ragazzo di strada” del 1966, la canzone italiana che ha avuto il maggior numero di “cover”. Nella stessa serata trionfo del revival con Gian Pieretti e “Roger & Group” ed un premio assegnato a ricordo de “I corvi”.

Sotto l’egida del M.E.I. ricade “Ferragosto sotto le stelle”, due serate in Piazza Nenni nel cuore del centro storico: nella prima, sabato 14 agosto, si esibiranno il “Trio italiano”, lo storico performer Vittorio Bonetti e Gabriele Andrini, mentre domenica 15 spazio alla storia del rock italiano con “Memorie magnetiche”, spaziando dagli anni ’60 ai 2000, e con il ritorno del cantautore faentino Rodolfo Santandrea.

Arte Tamburini