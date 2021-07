Eraldo Baldini racconta il lupo in Romagna al Bagno Luana Beach di Marina di Ravenna

Il prossimo appuntamento della rassegna letteraria Capit Incontra sarà dedicato all’ambiente e alla presenza del lupo nelle nostre terre, dall’Appennino fino alle pianure, e addirittura alle pinete del ravennate. Questa attualissima tematica è stata sapientemente affrontata nel volume “Uomini e lupi in Romagna e dintorni”(ed. Il Ponte Vecchio) scritto a quattro mani dallo storico e antropologo culturale Eraldo Baldini e dal biologo e divulgatore Marco Galaverni, responsabile specie e habitat per il Wwf Italia nonché volto noto delle trasmissioni Rai dedicate alla natura.

Il volume verrà presentato mercoledì 14 luglio alle 21 al Bagno Luana Beach di Marina di Ravenna (in via Lungomare 80) in uno spazio dedicato, riparato in caso di pioggia, e sufficientemente ampio per garantire il distanziamento sociale previsto dalle norme di contrasto al Covid-19.

Sorprende la quantità di citazioni che Eraldo Baldini è riuscito a scovare nella letteratura – non solo in quella alta – dei secoli passati, ed altrettanto interessante è lo sguardo degli uomini del Medioevo e del Rinascimento nei confronti del predatore temuto per i suoi attacchi al bestiame. Preziosa la ricostruzione di Marco Galaverni sul ritorno del lupo in Romagna, con approfondimenti sulla convivenza tra l’uomo e quello che è il nostro ‘animale nazionale’.

In dialogo con Eraldo Baldini, sarà presente il coautore della prefazione al testo, Massimiliano Costa, già Direttore del Parco del Parco della Vena del Gesso Romagnola e ora Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, autore di numerose pubblicazioni scientifiche e tecniche e altrettante di carattere divulgativo.

La rassegna, promossa da Capit Ravenna, si svolge in collaborazione con la Pro Loco di Marina di Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, con il patrocinio del Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura e della Regione Emilia Romagna.