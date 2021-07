Al Fem Garden di via Rocca ai Fossi a Ravenna l’ultimo incontro di “A spalle nude”

Il Fem Garden di via Rocca ai Fossi in zona Rocca Brancaleone a Ravenna apre le porte all’ultimo dei quattro incontri della mini rassegna “A spalle nude“, curata dalle socie della Casa delle Donne di Ravenna, nel giardino rigenerato dello stabile precedentemente adibito a Ser.T e oggi recuperato come spazio aperto alla città, dove incontrare, incontrarsi e fare cultura.

Dopo l’incontro con l’attrice e drammaturga Chiara Lagani, la scrittrice ravennate Francesca Massaroli e la scrittrice e curatrice d’arte Elettra Stamboulis, giovedì 15 luglio alle 18.30 sarà la volta di Giovanna Providenti che racconterà del suo ultimo libro “Goliarda Sapienza: la porta della Gioia“, nel quale ricostruisce la complessa figura di una delle autrici italiane che più hanno lasciato il proprio segno nel Novecento. Dialoga con l’autrice Raffaella Radi.