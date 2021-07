Debutta per Ravenna Festival l’ultimo spettacolo della trilogia di Menoventi sulla misteriosa morte di Majakovskij

Il percorso di riflessione di Menoventi sugli ultimi giorni di vita di Majakovskij giunge alla tappa finale: debutta mercoledì 14 luglio alle ore 21.30 al Teatro Alighieri, per il Ravenna Festival, “Il defunto odiava i pettegolezzi”. Lo spettacolo, che il prossimo 25 agosto aprirà anche la quarantunesima edizione di B.Motion OperaEstate Festival Veneto, è il punto di arrivo di un’indagine triennale avviata dalla compagnia teatrale fondata da Consuelo Battiston e Gianni Farina e trae ispirazione dall’omonimo romanzo-indagine di Serena Vitale, edito da Adelphi, fervido omaggio al poeta russo e al mistero legato alla sua morte.

Majakovskij fu il massimo esponente di una generazione straordinaria, rappresentata da un manipolo di ragazzi che si riunirono sotto il vessillo della Rivoluzione d’Ottobre. Fu il primo della classe, il poeta più amato, idolatrato, invidiato e deriso, autore negli ultimi due anni della sua breve esistenza di poemi e commedie con rimandi al viaggio nel tempo. Decise di rivolgersi direttamente ai posteri, affidando moniti e preghiere agli “uomini del futuro”, e demandando a un mondo a venire la propria felicità. La Donna Fosforescente, ultima sorprendente fantasia teatrale dell’autore sovietico, si emancipa nel lavoro della compagnia teatrale sotto la regia di Gianni Farina, per guidare lo spettatore attraverso quell’intrico di prospettive e ricostruzioni raccolte da Serena Vitale nel suo romanzo.

La Donna Fosforescente ci chiede di osservare e ascoltare con attenzione qualche frammento di una vita speciale, la vita di un poeta che decise di proiettarsi nel futuro e chiedere asilo agli “spettabili discendenti”, ai “compagni posteri”, quindi proprio a noi, oggi.

Cinque gli attori in scena, Consuelo Battiston, Tamara Balducci, Leonardo Bianconi, Federica Garavaglia e Mauro Milone, in una produzione che vede la sinergia di E Production/Menoventi, Ravenna Festival e OperaEstate Festival Veneto in uno spettacolo tratto da un indubbio successo della letteratura, in cui Serena Vitale ha studiato con passione le testimonianze dei contemporanei, dei giornali dell’epoca, dei documenti riemersi dagli archivi, sfatando le varie, talora pittoresche, ipotesi e ricostruito magistralmente quello che ancora oggi è considerato in Russia uno dei grandi misteri dell’epoca sovietica .

