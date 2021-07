Dialogo con Paola Novara in occasione dei 500 anni della riedificazione della Pieve di Santo Stefano

È in programma mercoledì 14 luglio 2021, alle ore 21,00 nella Pieve di Santo Stefano di Pisignano, un incontro per continuare con le iniziative legate alla importante ricorrenza dei 500 anni della riedificazione della Pieve di Santo Stefano di Pisignano (1521-2021).

In questa occasione, proponiamo un incontro e dialogo con Paola Novara, che ha curato la pubblicazione “Pieve di Santo Stefano Protomartire in Pisignano 1521-2021: 500 anni dalla riedificazione “cenni storici “con la quale si andranno ad approfondire temi anche generali sulle pievi in Romagna, essendo lei anche autrice di un volume che ripercorre la storia della pievi in questa terra di Romagna.

Nell’occasione si potrà visionare la mostra fotografica dal titolo “La Pieve ieri e oggi” che si compone di pannelli giganti del formato m.1,5×2, e si presenta di grande effetto e prestigio. La mostra è stata realizzata grazie al contributo del comune di Cervia – Assessorato alla cultura; al Consiglio di zona nr.5 di Pisignano Cannuzzo, dalla Società sportiva Grama di Pisignano Cannuzzo e dall’Associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana, che è stata curata da Gianni Grandu, coordinatore degli eventi per i 500 anni della riedificazione della pieve.

Al termine sarà distribuita gratuitamente a tutti i partecipanti la pubblicazione realizzata per questo evento dal titolo ““Pieve di Santo Stefano Protomartire in Pisignano 1521-2021: 500 anni dalla riedificazione “cenni storici”.





Immagini della mostra fotografica dal titolo “La Pieve ieri e oggi”