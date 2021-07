Il 14 luglio il concerto dei The Closer alla Torre di Oriolo

Nella splendida cornice della Torre di Oriolo, nell’ambito della rassegna Oriolo di Sera, si terrà mercoledì 14 luglio il concerto dei The Closer, per una serata all’insegna del migliore rock sofisticato, melodico e pieno di energia.

A partire dalle ore 21.00 i The Closer proporranno un repertorio che spazia dal rock leggero al pop anni duemila. Sarà l’occasione per ascoltare brani di Nada, Alanis Morissette, Malika Ayane, Nina Zilli, Dido, Alice Merton, e tanti altri.

I The Closer sono: Elisa Guerra (voce), Ivan Alessandroni (basso), Daniele Scarazzati (chitarra) e Marco Altieri (batteria). Una grande passione per la musica li ha uniti e ora li accompagna in ogni live. I The Closer sul palco prima di tutto si divertono a far musica, impossibile non farsi trascinare.

Per informazioni e prenotazioni: www.torredioriolo.it – tel. 333 381 4000; www.facebook.com/thecloserlive/.