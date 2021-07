Il 14 luglio inaugura la mostra “Un mondo in bianco e nero e a colori” del Gruppo Fotografico Pro Loco di Russi

Il Gruppo Fotografico Pro Loco di Russi, in collaborazione con il Comune di Russi, ripropone la mostra fotografica collettiva “Un mondo in bianco e nero e a colori”, visitabile dal 14 al 31 luglio presso l’ex Chiesa in Albis in piazza Farini a Russi nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 21 alle ore 23.

L’inaugurazione si svolgerà mercoledì 14 luglio alle ore 21. L’ingresso è libero, nel rispetto delle norme anti Covid in vigore.