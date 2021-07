Il Rione Verde di Faenza racconta 60 anni della sua storia in un libro. Sabato 17 luglio cena con presentazione

“Per quelli che non c’erano ancora, per quelli che non ci sono più, per quelli che c’erano… ma non ricordano, questo libro vuole documentare con immagini e aneddoti alcuni avvenimenti di questi sessant’anni. Dedicato a quanti amano il Palio”. Così è introdotto il libro “I nostri primi sessant’anni 1959-2019” che il Rione Verde ha appena pubblicato a tiratura limitata e che verrà presentato nella serata di sabato prossimo nell’ambito di una cena aperta a tutti che si svolgerà nella storica sede di Via Cavour a un paio di settimane esatte dalla disputa del 64° Palio del Niballo.

Il volume, stampato da Linea Grafica Faenza, è stato scritto da un centinaio di rionali, i quali, anziani e giovani, hanno saputo portare ciascuno un originale contributo.

“Sono persone che hanno generato e continueranno a creare la storia del Rione Verde – spiegano i coordinatori dell’iniziativa, tra i quali Luciano Dal Borgo, Liana Casali e il giornalista Gabriele Garavini -. Nessuno di loro è uno scrittore, vogliate quindi perdonare le ‘licenze poetiche’ e l’italiano non sempre perfetto. I testi sono stati appositamente lasciati pressoché integri, per permettere agli autori di raccontare, in modo assolutamente personale, avvenimenti ed emozioni vissute”.

Sarà quindi una serata sul filo dei ricordi e delle emozioni, arricchita da testimonianze di chi è stato protagonista in questi 60 anni quella di sabato 17 luglio a partire dalle ore 19, che culminerà nella presentazione del volume e nella cena, aperta a tutti, nella sede del Rione Verde in Via Cavour 37. Per partecipare occorre prenotare entro la serata di giovedì 15 telefonando allo 0546-681281 del greenTA Bar.