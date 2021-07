L’Emilia Romagna Festival fa tappa a Fusignano con Elena Bucci e Massimo Mercelli

Mercoledì 14 luglio alle 21 L’Emilia Romagna Festival farà tappa a Fusignano con una serata dedicata a Dante dal titolo “In viaggio nelle tre cantiche. Inferno: attraversare la selva oscura”.

Nel bosco di Fusignano (ingressi in via Ex Tramvia 11 o in viale Romagna), l’attrice ravennate Elena Bucci reciterà l’Inferno di Dante Alighieri, accompagnata dal flauto di Massimo Mercelli, che eseguirà musiche di Fukushima, Prokof’ev, Takemitsu, Nyman, Bach.

È vivamente consigliata la prenotazione al Comune di Fusignano al numero 0545 955668 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.45; il sabato dalle 9 alle 12), oppure scrivere a urp@comune.fusignano.ra.it.

In caso di maltempo, l’eventuale cancellazione o rinvio della serata sarà comunicata sul sito www.emiliaromagnafestival.it.